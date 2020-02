Od konce loňského prosince, kdy se nebezpečná epidemie koronaviru objevila, byla většina případů nákazy soustředěná ve Wu-chanu; městě, kde se virus objevil nejdříve. Úřady tu - stejně jako v okolních provinciích - uzavřely desítky milionů lidí v zoufalé snaze dostat šíření viru pod kontrolu.

Ale úměrně tomu, jak narůstá počet obětí, kterých už je více než 1100, i počet nakažených přesahující aktuálně 44 tisíc, začíná být jasné, jak snadno se může virus přenášet a jak těžké může být ho zvládnout - a to i v komunitách po celém světě, které jsou hodně daleko od Wu-chanu. Mnoho z nakažených v tomto městě dokonce ani nebylo.

Ve východočínském Tchien-ťinu úřady nařídily karanténu více než deset tisíc obyvatel poté, co zdroj nákazy třetiny všech případů infekce ve městě vystopovaly do jediného nákupního střediska.

V Hongkongu byly v úterý přes noc evakuovány desítky obyvatel z jejich obytného bloku, když se objevila nákaza koronavirem u dvou lidí žijících deset pater od sebe. Podle úřadů by viníkem rozšíření nákazy mohla být neuzavřená roura.

A v Británii v úterý uvedl podnikatel, který je pravděpodobně zdrojem nákazy deseti dalších lidí v Británii a Francii, že před pozitivním testem na koronavirus u sebe nepozoroval žádné příznaky.

Vážná hrozba

Nový koronavirus sice nejvážněji postihl Čínu, ale "představuje velmi vážnou hrozbu pro zbytek světa", řekl v úterý Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO).

Čínské úřady tento týden vyzvaly dělníky v továrnách a zemědělce, aby se vrátili zpátky do práce. Zároveň ale jiní oficiální činitelé varovali, že v následujících týdnech mohou přijít nové epidemie - především ve třech nejlidnatějších čínských provinciích Če-ťiang, Kuang-tung a Che-nan - až se do práce vrátí dělníci dojíždějící z jiných provincií, kteří zatím byli doma na prodlouženém volnu po čínském Novém roce.

Čínští činitelé také upozorňují na riziko klastrů, neboli shluku případů, které definovali jako dvě a více infekcí v relativně malé oblasti. Právě tyto klastry podle nich zrychlují šíření nemoci.

Hlavní epidemiolog čínského Střediska pro kontrolu a předcházení nemocí Wu Cun-jou na tiskové konferenci uvedl, že v Číně je téměř 1000 takových klastrů, z nichž 83 procent je v rámci rodiny. Ale k šíření viru přispívají také školy, továrny, nákupní střediska a zdravotnická zařízení.

V Tchien-ťinu, který leží 965 kilometrů od Wu-chanu, přijaly úřady drastické kroky, aby dostaly pod kontrolu klastr případů spojených s obchodním střediskem ve čtvrti Pao-ti. Epidemie v Tchien-ťinu by pro vládu byla obzvlášť problematická, protože do Pekingu se odtud dá dojet vysokorychlostním vlakem jen za půl hodiny.

Nejméně 33 ze 102 potvrzených pacientů s novým koronavirem v Tchien-ťinu pracovalo nebo nakupovalo ve zmíněném nákupním středisku, anebo byli v těsném kontaktu se zaměstnanci nebo zákazníky. Mnoho z nich nikdy nebylo ve Wu-chanu.

Z člověka na člověka

V Hongkongu úřady nařídily evakuaci části obyvatel obytné budovy poté, co zjistili, že 62letá žena, u níž byl nově potvrzen koronavirus, měla v koupelně neuzavřenou trubku. Tato žena žije deset pater pod obyvatelem, u nějž se nákaza potvrdila dříve. Symptomy vykazují čtyři lidé žijící ve třech dalších bytech v budově a nakazili se také tři příbuzní zmíněné ženy.

Případ francouzské chaty jasně dokazuje, jak rychle může virus přeskočit z člověka na člověka - i v době globální ostražitosti před šířením epidemie. Tato infekce má pravděpodobně kořeny na konferenci v Singapuru, které se minulý měsíc účastnil Brit Steve Walsh, jenž sám v úterý zveřejnil svou totožnost. Ze Singapuru odletěl do Ženevy, a odtud do vesnice Les Contamines-Montjoie ve francouzských Alpách, kde se sešel se skupinou dalších Britů. Pak odjel do jižní Anglie.

Krátce po návratu do Británie u něj byl diagnostikován Covid-19. Následně bylo pozitivně testováno pět dalších Britů, kteří jsou stále ve Francii. A čtyři další lidé v Británii - včetně dvou zdravotníků. Všechny tyto nové případy jsou spojené s klastrem ve francouzské chatě.