Zástup lidí se táhne od parku Southwark, podél jižního nábřeží Temže a následně přes most k Westminsterskému sálu britského parlamentu, kde je umístěn katafalk s rakví.

Nový král Karel III. a jeho syn, princ William, se odpoledne vydali promluvit s lidmi čekajícími ve frontě v centrálním Londýně. Dav králi po příchodu třikrát provolal slávu. Někteří s ním patrně také žertovali a potřásli si rukou. Princ William lidem poděkoval za to, že přišli, a popřál jim, aby ve frontě nečekali dlouho. „Nikdy by nevěřila, že přijde tolik lidí,“ řekl o své babičce Alžbětě II. William se na místě zdržel déle než jeho otec. „Můj otec je mnohem rychlejší než já,“ zažertoval.

Jaké má Karel III. bizarní požadavky? Vyžehlené tkaničky či rituály v koupelně

Přístup do fronty byl v pátek kvůli naplnění kapacity přerušen. Během noci odhadovaná doba čekání přesáhla 25 hodin. Londýnská záchranná služba doporučila lidem, aby si s sebou vzali teplé oblečení a léky, pokud nějaké pravidelně užívají. Podél fronty podle zpravodajského webu BBC hasiči během chladné noci rozdávali čaj, kávu, vodu a deky.

Mohammed, nadšený obdivovatel královny, strávil ve frontě 13 hodin. „Jsem v šoku,“ řekl BBC. „Je to největší moment v životě, nic se tomuto okamžiku nevyrovná,“ dodal. Královna byla pro jeho rodinu, která se před desítkami let přestěhovala z Bangladéše do Británie, důležitou osobností. „Myslím, že když moje matka vyrůstala, potřebovala nějaký vzor,“ řekl Mohammed s tím, že jej našla v královně, protože ji inspirovalo její chování.

Podle zpravodaje Sky News Ivora Bennetta fronta stále roste, ale již není tak dlouhá jako před několika hodinami. Při popisu situace poznamenal, že někteří lidé patrně přišli poté, co se v noci posilňovali pivem a pizzou, zatímco jiní třímají kelímky s kávou. Jedna skupinka žen mu řekla, že se doporučením úřadů nenechaly odradit a přišly „z úcty ke královně“. Na cestu si vzaly banány, vodu a brambůrky.

Zdroj: Youtube

Hlasatelka BBC Victoria Fritzová ve frontě čekala 14 hodin. Zkušenost popsala jako „neskutečnou a nesmírně emotivní“. Čím více se člověk blíží ke konci fronty, tím vážnější je podle ní atmosféra.

V pátek kolem 22:00 místního času (23:00 SELČ) byl ve Westminsterském sálu zatčen muž, který se odpojil od fronty a běžel ke královnině rakvi. Zdroj listu The Guardian řekl, že muž vyběhl z fronty, vystoupil po schodech a podařilo se mu dotknout se rakve. Následně byl zadržen. Londýnská policie ani parlament podle listu tento popis událostí nezpochybnily. Muž je nyní ve vazbě.

Na pohřeb Alžběty II. odletí Fiala s manželkou Janou. Dorazí i Biden či Macron

„Někdo se rozhodl, že odstrčí mou sedmiletou neteř, přiběhne k rakvi, zvedne standartu a pokusí se udělat nevím co,“ řekla Sky News svědkyně Tracey Hollandová. Policie muže podle ní zadržela do dvou vteřin. „Strašné, naprosto hrozné, tak neuctivé a neuvěřitelné. A to ubohé malé sedmileté dítě, to bude její vzpomínka na královnu,“ dodala.

Královna Alžběta II. zemřela 8. září ve věku 96 let ve svém skotském venkovském sídle Balmoral. Státní pohřeb nejdéle vládnoucí panovnice v britských dějinách se uskuteční v pondělí.