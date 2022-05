Ruský vrtulník s pračkou. Trosky stroje vyvolaly na sociálních sítích polemiky

Experti se domnívali, že Ankara si nechtěla ještě více znepřátelit Rusko, a proto Kyjevu nedodala další bezpilotní letouny. Bitva o kontrolu nad strategicky důležitým ostrovem a další dny však naznačily, že se situace změnila. Poslední zveřejněná videa, na kterých TB2 ničí ruská výsadková plavidla a vrtulník, to jasně dokazují.

russia is a country of fakes. russian state TV aired a story about russia’s fictitious victory on Snake Island,known throughout the world from ?? Armed Forces video. The splendor&misery of russia’s imperial greatness. Next time,at least mention the producer: Bayraktar Film Studio pic.twitter.com/7jAi9FWLiX — Defence of Ukraine (@DefenceU) May 13, 2022

Na jednom ze záběrů si letecká analytička Amelia Smithová totiž všimla dosud na Ukrajině nespatřeného registračního čísla dronu. To odpovídalo stejnému označení stroje, jaký byl viděn koncem března při testování v okolí výrobní haly v Turecku. Vše uvedené naznačuje další dodávku nové série do válkou zmítané země.

Následující týden Rusko uvedlo, že v bitvě o Hadí ostrov sestřelilo devět bezpilotních letounů TB2, z nichž každý stojí v přepočtu až 47,4 milionu korun. Toto tvrzení se britskému deníku The Guardian, který o dronové situaci nad Ukrajinou přinesl rozsáhlou zprávu, nepodařilo ověřit. Každopádně i tato ruská infrormace nasvědčuje pravděpodobnému rozšíření ukrajinského arzenálu.

Zdroj: Youtube

Bayraktary slouží jako účinný propagandistický materiál ukrajinské armády, avšak to neznamená, že jsou schopny válku nějak zásadně ovlivnit. K bezpilotním letounům se vyjádřil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj: „Při vší úctě k Bayraktaru, tohle je jiná válka.“ Konflikt se od dubna stal spíše doménou tanků a dělostřelectva, v níž si Ukrajina i Rusko vyměňují těžkou a často neřízenou palbu v boji o stále menší území.

Today everyone seems to be talking about this video of an Mi-8 helicopter being destroyed on Ukraine's Snake Island by a loitering Bayraktar TB-2. A short ? on what the Russians' behaviour on this video tells us about the situation there. /1 pic.twitter.com/4w5FNpAkiq — ChrisO (@ChrisO_wiki) May 8, 2022

„Ukrajinská armáda využila skutečnosti, že Rusko nekontroluje celý vzdušný prostor, k několika velmi přesným a významným úderům,“ uvedl Sam Bendett, expert na drony z amerického Centra pro námořní analýzy, a dodal: „Z jejich pohledu je zapotřebí, aby tak činili v mnohem větším měřítku.“ Jenže to znemožňuje evidentní fakt, že pro Ukrajinu, ale i pro Rusko, není nijak snadné ozbrojené bezpilotní letouny po jejich vyřazení z boje rychle nahradit.

Nepřipravené Rusko

Moskva v oblasti dronů dlouho zaostávala, myslí si Douglas Barrie, letecký analytik z Mezinárodního institutu strategických studií. „Od počátku 90. let minulého století v této oblasti investovala nedostatečně,“ řekl listu The Guardian.

Zdroj: Youtube

Od března, kdy se na Ukrajině začaly rozmisťovat ruské bojové drony Orion, se téměř okamžitě objevily zprávy o jejich sestřelení. „Rusové šli do války s omezeným počtem těchto strojů, možná se dvěma nebo třemi tucty, místo aby jich měli více. To vše je důsledek špatných rozhodnutí učiněných před lety,“ vysvětlil Bendett.

Ukrajinec měl přežít popravu. I přes svázané ruce se dokázal dostat z hrobu

Ukrajincům se také podařilo ukořistit jeden ruský průzkumný dron a se svým úlovkem se pochlubili na sociálních sítích. Na videu demonstrují, jak se stroj spoléhá na digitální zrcadlovku Canon s nalepenými tlačítky a na palivovou nádrž z částí láhve na vodu, včetně šroubovacího víčka.

„Žádná originální součástka nebyla vyrobena v Rusku,“ sdělili na závěr rozboru Ukrajinci. Skutečná cena dronu byla odhadnuta na v přepočtu 71 tisíc korun, nikoliv na desítky milionů, jak uvádí oficiální ruské zdroje. Podle expertů oslovených britským deníkem se pravděpodobně jedná o rozumný odhad.

Sebevražedné drony

Po jedenácti týdnech války se na ukrajinské obloze začínají objevovat i nové typy bezpilotních letounů. Spojené státy dodaly Ukrajině nejméně sedm set méně sofistikovaných dronů Switchblade na jedno použití. Tyto takzvané kamikadze drony s doletem až čtyřicet kilometrů mají při sebedestrukci děsivé účinky.

Reportedly the first video of a Switchblade loitering munition strike on Russian troops by Ukraine's 53rd Mechanized Brigade.https://t.co/dF8RlPWm5a pic.twitter.com/6XKnm7SLBI — Rob Lee (@RALee85) May 6, 2022

Netrvalo dlouho a ukrajinská armáda demonstrovala jejich sílu v akci. Týden staré video údajně ukazuje, jak je tímto sebevražedným strojem zasažena ruská pozice a následně, jak přeživší vojáci zděšeně prchají. Nicméně zásoby těchto strojů také nejsou nekonečné.

O válečnou technologii nejde

„Pokud ve válce žádná strana nemá kontrolu nad vzduchem, nejvýznamnější využití dronů je pro shromažďování zpravodajských informací a situačního povědomí,“ prohlásil pro deník The Guardian profesor Peter Lee, odborník na bezpilotní letouny z Portsmouthské univerzity.

V jednom z hromadných hrobů na Ukrajině nalezli tělo českého občana

A obě strany hojně využívají jednoduché, komerčně dostupné drony právě k této činnosti, přičemž na veřejnost se často dostávají jimi pořízené záběry, jako například ruské obrněné kolony, která byla v březnu přepadena v Brovarech východně od Kyjeva. Tahle videa se stala běžnou součástí války. Experti odhadli, že Ukrajina provozuje na bojišti až šest tisíc průzkumných bezpilotních letounů.

Near Stary Saltiv,Kharkiv Territorial Defense fighters eliminated another new ??T-90M "Breakthrough" tank. The pride of the russian tank industry was destroyed by the Swedish hand-held anti-tank grenade launcher Carl Gustaf.We thank the Swedish people and the King for their help. pic.twitter.com/gCiHNu2QFx — Defence of Ukraine (@DefenceU) May 10, 2022

„Drony nejsou válečnou technologií,“ řekl Lee. „Ale jsou technologií, která válku umožňuje. Jsme svědky, jak v tomto ohledu Ukrajina reaguje rychleji a aktivněji,“ dodal.