Čtyři lidé v antiseptických oblecích, maskách a brýlích, každý měl na hrudi a zádech transparent se jménem, svojí fotografií a popsaným trestným činem. Každého z podezřelých vedli dva policisté, kteří měli na sobě rovněž ochranné obleky a obličejové štíty. Když se průvod zastavil na náměstíčku, obklopil ho kruh dalších policistů, někteří drželi samopal. Všemu přihlížel poměrně velký dav. Video z akce bylo sdíleno na sociálních sítích a zveřejněno i oficiálními médii.

V ten samý den ráno úřady v Ťing-si formálně obvinily dva muže z ilegálního převedení dvou vietnamských migrantů do Číny. Přechod hranic měl proběhnout už loni v říjnu. „Jeden z přistěhovalců byl po zadržení pozitivně testován na koronavirus, což způsobilo uzavření škol ve městě, domácí izolaci téměř 50 tisíc jeho obyvatel a více než 10 tisíc následných testů,“ píše se ve zprávě radničního webu Ťing-si.

Extraordinary videos circulating of suspected people smugglers being publicly paraded in southern Guangxi province - a practice evocative of times past. The full hazmat suits appear to be common these days for criminal suspects… /1 pic.twitter.com/qtKaMKrkR4