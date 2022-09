Británie má nového krále, Charlese III. Jaké změny čekají zemi po smrti Alžběty

Nyní nastává pro nového krále velmi důležité období. „Musí pečlivě přemýšlet o své image veřejné osobnosti. Není zdaleka tak populární jako jeho matka,“ řekl podle portálu Euronews historik Ed Owens.

Nejdřív vzdělání pak vojenská praxe

Bývalý princ Charles, který se nyní v češtině označuje za Karla III., se narodil čtrnáctého listopadu 1948 jako první ze čtyř dětí Alžběty II. a prince Philipa. Jeho matka se stala královnou, když mu byly pouhé tři roky. Ve dvaceti se pak stal princem z Walesu. V mnoha ohledech byl vychováván jako novodobý následník britského trůnu. Portál CBS News připomíná, že byl místo domácí výuky v paláci poslán do školy a získal bakalářský titul v oboru historie na Univerzitě v Cambridge.

Za svého mládí se zapojil jak do Královského letectva, tak do Britského královského námořnictva. V průběhu sedmdesátých let byl nasazen na několik válečných lodích. V roce 1976 pak založil Nadaci prince Charlese, která pomáhá handicapovaným pacientům.

Dianu mu neodpustili

Ve svých dvaatřiceti letech se oženil s miláčkem britské veřejnosti, princeznou Dianou. Toto manželství bylo jeho největší kontroverzí, proslýchalo se totiž, že svou ženu dlouhé roky podváděl s nynější ženou Camillou. „V tomto manželství jsme byli tři, takže to bylo trochu přeplněné,“ uvedla jednou princezna Diana.

Pár spolu měl dva syny, prince Williama a Harryho, žít odděleně začal po jedenácti letech manželství. V roce 1996 pak přišel oficiální rozvod. O rok později následovala tragická smrt princezny Diany, ze které mnozí obviňovali právě Charlese. Konspirační teorie hovoří o tom, že autonehodu a skonání bývalé ženy naplánoval on, jeho veřejný obraz zůstal od té doby poskvrněn.

S Camillou se pak oženil v roce 2005.

Boj za klima

Za svůj život se nynější britský král stal patronem více než čtyři sta charitativních organizací a známý je také pro svou lásku k ekologickému zemědělství, ochraně přírody a boji proti změně klimatu. O své vášni mluvil i s americkými prezidenty.

„Co mě dojalo, je jeho vášeň pro budoucí generace. Chce zajistit, aby měly dobré klima,“ řekl o něm Donald Trump. Kromě toho se Charles zajímal rovněž o zelenou energii a alternativní medicínu. Zálibu našel také v malování a architektuře.

Důležité momenty krále Karla III.:

Zdroj: Youtube

Prohlášení a korunovace

Teď se bývalý princ Charles stane hlavou Anglie a dalších šestapadesáti nezávislých zemí Commonwealthu. Předpokládá se, že oficiální obřad proběhne v sobotu v St James's Palace v Londýně. Server BBC informuje, že na události oznámí poslankyně Penny Mordaunt smrt královny Alžběty II. a také se přečte prohlášení složeno z modliteb a slibů. Potom, co Alžbětin syn složí přísahu o zachování skotské církve, dojde k veřejnému prohlášení na balkoně nad Friary Court v St James's Palace, kde královský úředník prohlásí prince za nového krále.

Mimořádná návštěva. Princ Charles před lety zavítal do Českého Krumlova

Následně se ozve zvolání „God save the King“ a zazní pozměněná státní hymna. Po několika měsících ještě bude nového krále čekat formální korunovace, kdy mu na hlavu arcibiskup z Canterbury položí korunu z masivního zlata z roku 1661. Poté nový král pronese korunovační přísahu.

Plány Karla III. dle dostupných informací zahrnují snížení počtu pracujících členů královské rodiny, snížení výdajů na její chod a také lepší reprezentování moderní Británie. Ve svých třiasedmdesáti letech bude nejstarší osobou v britské historii, která kdy nastoupila na trůn. Následníkem se pak stal jeho syn, čtyřicetiletý princ William.