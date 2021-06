Jak se dívají europoslanci z jiných zemí EU a Evropská komise na projednávaný případ střetu zájmu premiéra Andreje Babiše?

Všichni europoslanci, s nimiž jsem měl možnost hovořit, nebo i eurokomisař pro rozpočet Johannese Hahn, mi říkali, že si nedovedli představit, jak obrovský je to problém. I kolegové z kontrolního výboru Evropského parlamentu uvádějí, že až při návštěvě České republiky jim došlo, jak je tato kauza rozsáhlá. Při odpovědích ministerských úředníků zjistili, že se problém střetu zájmu premiéra neřeší. A nebude se řešit, dokud bude Babiš předsedou vlády. I v nedávné debatě k připravované rezoluci nebyly nejemotivnější příspěvky od českých europoslanců, ale z jiných zemí EU, Například portugalský kolega vyzval Andreje Babiše k okamžité rezignaci.

České úřady ale tvrdí, že Babišův střet zájmů při čerpání dotací EU Agrofertem není prokázaný a že se Česko obrátí na soud?

Střet zájmů je prokázaný, rozhodnutí je definitivní a žádný soudní přezkum to nemůže zvrátit. Peníze českých daňových poplatníků nejsou přitom vynakládány na to, aby se vymáhaly peníze od toho, kdo porušuje pravidla, tedy Andreje Babiše. Jsou vydávány, aby hájily Babiše, jednoho z nejbohatších lidí v Česku. To je neskutečné.

Proč se při projednávání rezoluce před několika dny nezastalo více poslanců liberální frakce, kam hnutí ANO v evropském parlamentu patří?

Já vám na to odpovím tím, že prozradím obsah esemesky, kterou jsem dostal od rumunské europoslankyně z této liberální frakce. Tu mi napsala, když se dozvěděla, že moje rodina čelí kvůli zveřejnění auditu výhrůžkám smrtí (kvůli aktivitám europoslance kolem vyšetřování Babišova střetu zájmů, pozn. red.). Uvedla v ní, že se strašně stydí, že je ve stejné frakci. Uvidíte, až se bude o rezoluci hlasovat, že většina europoslanců i z této frakce bude hlasovat pro rezoluci. A že většina bude aktivně požadovat, aby hnutí ANO už nebylo součástí jejich frakce.

Europoslanci ANO stále ale Babiše hájí?

To, co kolegové z ANO hájí, je už dnes nehájitelné. Nemůžete veřejně lhát na plénu parlamentu, když ty věci jsou navíc dohledatelné. Nelze tvrdit, že se vede nějaký dialog. Nevede. Audit EU je konečný. Tečka.

Co by podle vás i podle připravované rezoluce měl tedy Andrej Babiš udělat?

Od začátku Andrej Babiš ví, že buď bude předsedou vlády a nebude vlastníkem Agrofertu. Nebo sice vlastníkem Agrofertu zůstane, ale nebude pobírat žádné dotace. Andrej Babiš dělá, že tomu nerozumí, že je to kampaň, že je to účelovka, že je to „lex Babiš“, že se všichni proti němu spikli…

Ale to prostě není pravda. I podle české legislativy a českých zákonů je Andrej Babiš ve střetu zájmů, protože je konečným příjemcem benefitů ze svých společností. Prostě nemá podnikat, nebo nemá být ve vládní funkci. Ať je poslanec. Ale to by ho ale určitě nebavilo.

Babiš by měl buď okamžitě odstoupit z funkce českého premiéra, nebo by si měl přestat nárokovat jakékoli dotace.