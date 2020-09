„Není pravda, že bych během projevu řekl, že Tchaj-wan je samostatným státem,“ prohlásil Vystrčil. „A pokud pan prezident říká, že šlo o klukovskou provokaci, tak musím připomenout, že tuto provokaci vymyslel již můj předchůdce Jaroslav Kubera,“ uvedl v reakci na Zemanův projev, ve kterém prezident republiky také mimo jiné prohlásil, že předseda Senátu urazil svou cestou na Tchaj-wan ostatní české ústavní činitele.

Premiér Babiš v reakci uvedl, že se necítí uražen samotnou cestou, kritizoval však některé Vystrčilovy výroky. „Nevím co chtěl pan předseda říci tím, že chtěl svou cestou narovnat páteř České republiky,“ prohlásil Babiš. „OSN má 193 členů. Patnáct z nich uznává Tchaj-wan. To znamená, že všichni ostatní mají pokřivenou páteř?“

Babiš také kritizoval postup čínské firmy, která na základě Vystrčilovy zahraniční cesty odmítla převzít milionovou zakázku od české společnosti Petroff. „Budeme bojovat za to, aby naše firmy nebyly poškozeny,“ prohlásil premiér. Zároveň ale uvedl, že cesta předsedy Senátu byla proti zásadám politiky jedné Číny.

Podle Vystrčila však o porušení politiky jedné Číny nešlo. Upozornil na to, že Tchaj-wan v minulosti navštívila řada ústavních činitelů jiných zemí včetně ministra zdravotnictví USA Alexe Azara.

Označení cesty za nulitní? Nesmysl, říká Babiš

S návrhem KSČM, která požaduje označit Vystrčilovu cestu za nulitní (neplatnou, anulovanou - pozn. red.), však Babiš v tuto chvíli nesouhlasí. „Mně se pouze nelíbí slova z projevu pana předsedy. Já neznám závěry té cesty a rád se s nimi seznámím,“ uvedl premiér. „Nebudu ji prohlašovat za nulitní, proč bych to dělal? To je nesmysl,“ prohlásil.

„Pokud chceme být zemí, která prosperuje, musíme mít svobodu a demokracii. Nemůžeme být závislí na nedemokratické zemi. Za to musíme bojovat a o to se jako politici musíme snažit,“ reagoval Vystrčil. Vyloučil také, že by cesta na Tchaj-wan byla předvolebním tahem. „Začalo se o ní hovořit již v lednu,“ vysvětlil.

Vystrčil také zdůraznil, že díky jeho cestě je tchaj-wanská strana ochotná prohloubit ekonomické vazby s Českou republikou. „Já děkuji panu premiérovi, že je ochoten v navázaných vztazích pokračovat,“ uvedl šéf Senátu.

Zdroj: Deník