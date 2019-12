Stojan na stromeček můžeme vyrobit ze smrkového nebo borového prkénka nebo spárovky. Vhodná síla materiálu je cca 2cm. Materiál by měl být zdravý a bez větších suků. Stojánek se skládá ze čtyř shodných ramen, která jsou spojena pouze přeplátováním do poloviny výšky materiálu. Rameno našeho stromečku se vejde na prkénko 50 x16 cm.

1. Připravíme si přesnou tvarovou šablonku

Tvar stojánku si můžeme zvolit libovolný. Pro přesnost si však ze sololitu nebo tvrdého papíru připravíme přesnou tvarovou šablonku. Stačí polovina jednoho ramene.

2. Šablonku okopírujeme zrcadlově na připravené prkénko

Tvar šablonky okopírujeme zrcadlově na připravené prkénko. Obě strany tak budou shodné.

3. Vyřízneme tvar ramene i otevřené spoje

Přímočarou pilkou pak vyřízneme tvar ramene i otevřené spoje. Při řezání držíme pilku kolmo k materiálu, aby nepodřezávala. Otřepy začistíme smirkem 44.

4. Po vyříznutí stojánek sesadíme

Vyříznutí spojů přeplátováním si před vyříznutím nejprve přesně orýsujeme. Šířka zářezu odpovídá síle materiálu. Hloubka zářezu je polovina šířky prkénka. Po vyříznutí stojan sesadíme.

5. Vnitřní čtverec přesně změříme

Vnitřní čtverec vzniklý odsazením přeplátování od sebe přesně změříme. Měl by mít 5-6cm.

6. Vyvrtáme otvory pro vsazení stromečku

Připravíme si dva kousky dřeva shodných rozměrů. Vykružovací pilkou pak do nich vyvrtáme otvory pro vsazení stromečku.

7. Připravené díly vlepíme do sestaveného stojanu

Otvor vyvrtaný vykružovací pilkou by měl mít průměr 4-5 cm. Připravené díly vlepíme do sestaveného stojánku a zajistíme svěrkami. Lepíme pouze dvě protilehlá ramena stojánku.

8. Nakonec stojan povrchově upravíme

Po dostatečném zaschnutí lepidla svěrky povolíme a odstraníme. Stojánek máme hotov. Celý ho dobrousíme načisto, přičemž strhneme hrany. Nakonec jej povrchově upravíme bezbarvým lakem, případně barevnou lazurou.