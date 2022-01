Člověk, který musel nastoupit do karantény kvůli pozitivnímu testu obdrží SMS zprávou do tří dnů neschopenku. V další textové zprávě pak možnost objednat se na PCR test v případě, že má příznaky nemoci covid-19. „Doposud to bylo tak, že lidé museli kontaktovat lékaře. Nyní je vše zautomatizované. Hygienici se tak budou moci soustředit síly na trasování,“ vysvětluje Válek.

Školy

Ve školách se nebude již testovat dvakrát týdně, ale pouze jedenkrát antigenním testem. V případě pozitivního testu pak musí dotyčný absolvovat PCR test.

Ředitelé škol budou moci reagovat na lokální epidemickou situaci pomocí vyhlášení ředitelského volna. „Ze současných pěti dnů se počet navýší o dalších deset. Navrhnu to příští středu na zasedání vlády," říká ministr školství Petr Gazdík (STAN).

Lyžařské kurzy

Na lyžařský kurz pořádaný nejen školami, ale i dalšími organizacemi, mohou odjet pouze děti s negativním výsledkem PCR testu. Pokud se v kolektivu objeví pozitivní případ, pak dotyčný nastupuje do karantény. Ostatní děti však smějí odjet.

Testování ve firmách

Testovat se bude dvakrát týdně pomocí antigenních testů. Podrobit se testu musí i lidé očkovaní či rozočkovaní. Po prvním testování to další následuje po třech až pěti dnech. Takto to bude 2 – 3 týdny, podle vývoje epidemie. V případě pozitivního testu míří člověk do pětidenní karantény.

Testování zdravotníků a v sociálních službách

Testování pracovníků ve zdravotnických zařízení a sociálních službách má speciální podmínky. Zaměstnanci se budou muset testovat jednou týdně, ovšem zatímco ve firmách je to antigenním samotestem, zdravotníci musí podstoupit profesionální antigenní test. „Někde by to mohl být ale problém, například u malých klinik. Postupovat se tak bude moci podle obecných pravidel pro zaměstnance, tedy dva samotesty týdně,“ upřesnil ministr zdravotnictví.

Vše v SMS

Zaměstnavatel bude hlásit pozitivně testované do centrálního systému. Ten pak následně dostane SMS zprávou do dvou až tří dnů neschopenku. Stejně tak dostane textovou zprávou SMS možnost se objednat na PCR test. Pokud se u něho objeví příznaky. „Automatizace uleví hygienikům. Ti se tak budou moci více soustředit na trasování rizikových kontaktů u rizikových skupin,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Karanténa

Lidé s pozitivním antigenním testem míří do pětidenní karantény. Pokud nemá dotyčný příznaky nemoci, pak pro něho karanténa po zmíněném období končí. Karanténu lze ukončit i dříve, a to absolvováním PCR testu. Pokud vyjde negativně, karanténa končí.

Pracovní karanténa

Pracovní karanténa se nakonec bude týkat jen nepostradatelných zdravotníků či pracovníků v sociálních službách. Bude o ní muset rozhodnout zřizovatel a také hygienické stanice. Člověk s pozitivním testem nesmí mít příznaky nemoci. „Očekáváme, že to bude pouze v mimořádných případech. Desítky, možná stovky případů,“ odhaduje ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

PCR testy

Od pondělí mají očkovaní lidé nárok na pět PCR testů zdarma za jeden kalendářní měsíc. Testování bude hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.