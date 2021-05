Od 17. května se žáci prvních stupňů základních škol vrátí ke standardní formě prezenční výuky. Na druhém stupni bude nadále pokračovat rotační výuka s výjimkou těch krajů, které přešly na rotační výuku s týdenním předstihem - Královéhradeckém, Karlovarském, Plzeňském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a také v Praze. Od 24. května se pak podle ministra školství Roberta Plagy s největší pravděpodobností vrátí k prezenční výuce i druhé stupně v ostatních krajích a do škol se vrátí i žáci středních škol.

K příštímu pondělí vláda rovněž povolí venkovní kulturní akce. Účastnit se jich bude moci až 700 návštěvníků, kteří budou muset splnit podmínky podobné, které platí například při návštěvě kadeřnictví - prokázat se negativním testem na covid nebo dokončeným očkováním.

Od 24. května by pak podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) mohlo dojít k navýšení až na 1000 návštěvníků a současně povolení vnitřních akcí s kapacitou až 500 návštěvníků. Podmínkou je pozitivní vývoj epidemiologické situace. „Když se podívám na okolní země, ta čísla, která my navrhujeme, jsou střízlivá. Není to žádné překotné uvolnění. Myslím si ale, že s tím musíme začít a musíme se naučit s tím virem žít,“ řekl Zaorálek.

Balíčky pro obnovení kulturního života 2021.Zdroj: Ministerstvo kultury

Hotely a restaurace

Otevřít mohou nově díky úpravě stávajících opatření také tetovací studia. Naopak hotely a penziony si zatím na otevření počkají. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka by mohly přivítat první návštěvníky nejdříve 24. května, odpadne však omezení z hlediska kapacity.

Původní plán vlády přitom hovořil o využití maximálně 25 procent kapacity. „Jdeme raději cestou bezpečnosti. Nikoli příští týden, ale za čtrnáct dní. Pro hotely je to ale výhodnější, protože jim nebudeme omezovat kapacitu,“ uvedl ministr.

Již dříve dnes Havlíček potvrdil, že od 17. května se otevřou také zahrádky restaurací. I zde budou požadovány negativní testy na covid či očkování.