Ingredience: 500 g vepřové panenky, 400 g fazolových lusků, 4 lžíce másla, 30 ml slunečnicového oleje, sůl, pepř

Postup: Máslo rozpusťte na pánvi, a jakmile začne pěnit, vložte na něj čerstvé nebo rozmražené fazolky, osolte je a duste pod pokličkou, dokud nebudou měkké. Vepřovou panenku nakrájejte na kousky 1,5 až 2 centimetry tlusté a na slunečnicovém oleji je orestujte 3-4 minuty z každé strany. Solte a pepřete na konci restování. Pokud potřebujete přílohu, pak pokrm podávejte s bramborovou kaší nebo s rýží.

Rychlá smažená rýže

Ingredience: 500 g rýže arborio, 4 lžíce olivového oleje, 3 vejce, 100 g slaniny, 200 g žampionů, 500 g mraženého hrášku, 20 ml sójové omáčky, 2 stroužky česneku, sůl, pepř, 2 lžíce moučkového cukru

Postup: Uvařte rýži (nejlépe arborio) tak, aby nebyla úplně měkká. Pak ji nechte okapat. Všechna vejce vyklepněte do misky a rozšlehejte vidličkou. Na pánvi rozehřejte olej a rozšlehaná vejce do něj vyklopte. Omeletu nechte ztuhnout a hned vyjměte z pánve, pak ji nakrájejte na tenké nudličky. Do pánve přidejte slaninu pokrájenou na malé kostičky a také tenké plátky oloupaných žampionů. Orestujte je, a jakmile zhnědnou, přidejte hrášek a opět krátce orestujte. Nakonec přisypte plátky čerstvého česneku a ochuťte vše solí a pepřem. Poté můžete přidat na pánev rýži, nudličky omelety a vše promíchat. Do směsi ještě vlijte sójovou omáčku smíchanou s moučkovým cukrem. Prohřejte a podávejte.

Špagety s cherry rajčaty

Ingredience: 400 g špaget, 4 lžíce olivového oleje, 2 lžíce másla, 4 stroužky česneku, 500 g cherry rajčat, bazalka, 30 g parmazánu

Postup: Do většího hrnce dejte vodu a sůl, a když začne vřít, přihoďte špagety. Vařte zhruba 15 minut, měly by být hotové na skus. Pak je slijte. Cherry rajčata nakrájejte na menší kusy klidně i se slupkami a dejte na pánev s rozpáleným olivovým olejem a rozdrceným česnekem. Ten po dvou minutách vyjměte a dejte bokem, naopak přidejte nasekanou bazalku a sůl s pepřem. Na mírném ohni nechte rajčata rozvařit a vytvořte omáčku. Do ní přidejte máslo a míchejte, až se kousky rajčat rozmělní. Pak vraťte zpět česnek a přihoďte špagety, jen je nechte prohřát a promíchejte s omáčkou. Pak můžete servírovat, vše posypejte nastrouhaným parmezánem. Pár kousků přepůlených cherry rajčat nechte na ozdobení, přidat můžete i čerstvou bazalku nebo petrželovou nať.