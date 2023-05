Práce je důležitou součástí života většiny lidí. Pro někoho může být posláním, pro jiné pouhým zdrojem příjmů. Důležité je říct si, jestli nám naše práce dává smysl a jakou máme motivaci v ní pokračovat. Co od ní očekáváme a co se očekává od nás.

Fenomén dnešní doby? Toxická firemní kultura | Audio: Deník/Bohumila Čiháková

Přinášíme vám další díl ze série podcastů Život v rovnováze. Tento díl nese název Změna je život. Lidé už totiž nechtějí pracovat jen z kanceláře. Touží po flexibilitě a životní rovnováze.

Je tedy hybridní způsob práce a zkrácený pracovní týden budoucnost? Jaké jsou generační rozdíly ve firmách, co je toxické prostředí a jaké vyhlídky mají na pracovním trhu senioři? Nejen na tyto otázky mi bude dnes odpovídat Martina Koláčková, která už patnáct let vkládá do své práce v personalistice selský rozum a lidskost. Je praktik zaměřený převážně na recruiting, employer branding, mentoring a profesní poradenství.

Personalistka Martina Koláčková (vpravo)Zdroj: Deník/Bohumila ČihákováMartina Koláčková je vyhledávanou personalistkou, která už 15 let pomáhá firmám získávat kvalitní zaměstnance. Po studiích na VŠ ekonomické pracovala krátce ve dvou personálních agenturách a poté v mezinárodní společnosti jako recruitment manažerka. Od roku 2014 působí jako HR profesionál na volné noze – je aktivní recruiterkou a poskytuje poradenství v oblasti náboru a HR procesů, HR marketingu, budování Employer Brandingu i osobní značky na trhu práce. Svou práci dělá hlavou i srdcem (propojuje selský rozum, zkušenosti, intuici a lidskost).

