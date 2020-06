"Jsem přesvědčen, že je to správné z hlediska našeho rozvoje," zmínil předseda Senátu Miloš Vystrčil jeden z důvodů, proč na Tchaj-wan pojede. "Buď budeme držet své hodnoty a principy, nebo budeme počítat groše. Pokud pojedu na Tchaj-wan, tak se přikláním k tomu, abychom dodržovali své principy a hodnoty a přestali počítat groše, protože jednou bychom mohli zjistit, že žádné nemáme," dodal.

"Jestli to někdo považuje za truc-podnik, tak nic nepochopil," zdůraznil na tiskové konferenci Vystrčil.

Cestu chce Vystrčil podniknout od 30. srpna do 5. září, přičemž letět chce vládním speciálem. Doprovázet by ho měla podnikatelská delegace a vědci. Podle dřívějších vyjádření premiéra Andreje Babiše přitom není jasné, zda na cestu vládní letadlo dostane. „Letadlo přiděluje ministerstvo obrany, já to sice kontrasignuji, ale první volba je na nich,“ upozornil Babiš. "Předseda Senátu je druhý nejvyšší ústavní činitel, takže je to jeho rozhodnutí, je to na něm, jaký dopad to může mít na naše ekonomické zájmy," dodal také.

Podle Babiše je ale špatně, pokud se politické rozpory v rámci ČR přenášejí na vztahy k jiným zemím. "Měli bychom se soustředit na zájmy ČR a ty bychom si měli definovat za jedním stolem. Jeho cestu nechci komentovat. Opakuji, že pokud bude dělat zahraniční politiku každý politik, tak pro naši zemi to asi nebude dobře," řekl Babiš.

Vystrčil počítá s tím, že by k cestě využil vládní letadlo tak jako při jiných zahraničních misích a doprovodí ho zástupci firem a výzkumných institucí kvůli posílení česko-tchajwanské obchodní a vědecké spolupráce. K plánované cestě Vystrčila vede potřeba dát v souladu s polistopadovým vývojem přednost hodnotám a principům, na nichž je ČR založena, před krátkodobými ekonomickými zájmy.

Ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) v reakci na to oznámil, že žádost o vládní letadlo pro cestu schválí, podle aktuláních informací však dosud žádná žádost na ministerstvo obrany dosud nedoputovala. "Nemám důvod případné žádosti nevyhovět. Ministerstvo obrany provozuje leteckou přepravu ústavních a vládních činitelů," řekl novinářům Metnar.

Čínský dopis

Vystrčil na tiskové konferenci zmínil i takzvaný čínský dopis, který byl adresován jeho předchůdci Jaroslavu Kuberovi. "Tvrdého veřejného odsouzení takzvaného čínského dopisu jsme se nedočkali. Závěrem setkání s prezidentem bylo, že na nejvyšší úrovni nejsme ochotni se vyvázat ze závislosti na Číně," konstatoval předseda Senátu.

Vrátil se také k čínským dodávkám ochranných pomůcek. "Bylo evidentní, že jsem svědkem bezmoci mocných. Jsem svědkem toho, že prezident i ministr vnitra jsou zcela závislí na tom, co udělá jedna velká nedemokratická země a co bude s pomůckami a jejich dodávkami. Viděl jsem, co může způsobit bezmoc mocných," konstatoval.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček v reakci na oznámení Vystrčilovy cesty na Tchaj-wan srovnal tuto návštěvu s cestou do Doněcké lidové republiky. "Představme si situace: Předseda Senátu oficiálně navštíví Tchaj-wan. Předseda Senátu oficiálně navštíví Doněckou lidovou republiku. Z hlediska mezinárodního práva žádný rozdíl," uvedl na twitteru.

Představme si situace:



Předseda Senátu oficiálně navštíví Tchaj-wan.



Předseda Senátu oficiálně navštíví Doněckou lidovou republiku.



Z hlediska mezinárodního práva žádný rozdíl. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) June 9, 2020

Prezident Miloš Zeman poté uvedl, že cestu na Tchaj-wan nedoporučuje. Stejně se podle něj zachovali i premiér Andrej Babiš (ANO), ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). "Prezident republiky Miloš Zeman konstatuje, že cesta předsedy Senátu na Tchaj-wan nebyla doporučena prezidentem republiky, předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předsedou vlády ani ministrem zahraničních věcí," zprostředkoval Zemanovo vyjádření mluvčí.

Vystrčilovi kolegové v Senátu jeho rozhodnutí naopak uvítali. "Jsem rád, že Miloš Vystrčil, předseda Senátu, zůstává pevný ve svém postoji, se kterým přistupuje k zahraniční politice politice ČR a k velmocenským postojům Číny obzvlášť," uvedl předseda lidoveckého senátorského klubu Petr Šilar.

"Na hodnoty demokracie je třeba dbát a nikdy nerezignovat. Předseda Senátu právě na tiskové konferenci oznámil, že pojede na Tchaj-wan. Senát je svobodná, nezávislá instituce hájící demokracii!," prohlásil místopředseda Senátu Jiří Růžička (TOP 09).

Jsme suverénní, svobodná země. Žádná ambasáda nesmí předsedovi Senátu přikazovat, co má/nemá dělat, kam smí/nesmí cestovat. Rozhodnutí @Vystrcil_Milos jet se zástupci českých firem na Taiwan je v současné situaci správné. — Petr Fiala (@P_Fiala) June 9, 2020

Vystrčila podpořil také předseda ODS a místopředseda Sněmovny Petr Fiala. "Jsme suverénní, svobodná země. Žádná ambasáda nesmí předsedovi Senátu přikazovat, co má/nemá dělat, kam smí/nesmí cestovat. Rozhodnutí Miloše Vytrčila jet se zástupci českých firem na Taiwan je v současné situaci správné," napsal na twitteru.

Drahošova cesta na Tchaj-wan

Cestu na Tchaj-wan podnikne na konci října i předseda školského výboru Senátu a bývalý prezidentský kandidát Jiří Drahoš, kterého doprovodí vědci. Naváže tak na cestu Vystrčila. Drahoš doufá, že jeho cesta přispěje i k posílení vztahů i na politické úrovni. "Rozhodl jsem se nezůstat jen u slov a koncem října se na Tchaj-wan vydám na oficiální návštěvu," řekl.

Čína považuje Tchaj-wan za svou vzpurnou provincii. Peking prosazuje politiku jedné Číny a dlouhodobě se snaží o opětovné připojení ostrova k Číně. ČR, stejně jako celá EU nebo USA, politiku jedné Číny uznává.

Dopis od čínské ambasády



Čínské velvyslanectví v lednu před cestou na Tchaj-wan varovalo Kuberu dopisem, který tehdejší šéf Senátu obdržel na Hradě při setkání se prezidentem Milošem Zemanem a předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). Dopis, v němž ambasáda varovala Kuberu i podnikatele před následky mise, prezidentská kancelář podpořila dvěma podpůrnými přípisy.



Zhruba o týden později Kubera náhle zemřel na infarkt. Bylo to několik dní poté, co navštívil i čínské velvyslanectví. Okolnosti vzniku dopisu a jeho předání zůstávají nevyjasněné. Podle některých informací za dopisem stojí prezidentův kancléř Vratislav Mynář, který to odmítá.



Nejvyšší ústavní činitelé postup čínského velvyslanectví, který byl podle kritiků nepřípustným vyhrožováním, odmítli. Zeman nebo Vondráček přesto s tchajwanskou misí předsedy Senátu nesouhlasili. Nedoporučilo ji ani ministerstvo zahraničí.