Spoříte si na stáří? Zlepšíme vám daně, navrhují poslanci

Spoření na penzi by se už od příštího roku mohlo dočkat vyšší podpory od státu. Částka, jež do něj člověk vloží a již si potom může odečíst ze základu daně, by se měla zvýšit na dvojnásobek. Tedy ze 24 tisíc na 48 tisíc korun. Vedle toho by ovšem mohlo dojít ke zrušení daňového zvýhodnění příspěvku zaměstnavatelů na nově uzavírané smlouvy investičního životního pojištění.

Senioři a finance - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Vyplývá to z novely zákona o daních z příjmů, kterou předložila skupina poslanců. „Chceme, aby byly změny pro lidi neutrální a po případném zrušení zvýhodnění u pojištění netratili,“ říká jeden z nich, Patrik Nacher. Vedle něj návrh předložili ještě další poslanci z hnutí ANO, sociální demokracie či od Pirátů. PŘEHLEDNĚ: Delší otevírací doba zahrádek i více lidí v divadle. Co vše se mění Přečíst článek › „Není důvod, aby stát zvýhodňoval kontroverzní produkt, jakým investiční životní pojištění je,“ míní Nacher. Zároveň prý ale nechce, aby lidé přišli o možnost odečíst si z daní spořené peníze. Ti, kteří mají zájem si spořit, tak podle něj budou moci větší část peněz než nyní vložit do úspor na stáří a souhrnné zvýhodnění jím zůstane ve stejné míře jako dosud. Spory o investiční životní pojištění probíhají již delší dobu. Mimo jiné se týkají velikosti poplatků. Minulý týden ČNB jedné spořitelně zakázala neoprávněně snižovat odkupné při předčasném ukončení pojištění. Vláda schválila rozpočet se schodkem 500 miliard. Náhrady mezd budou pokračovat Přečíst článek › Vzhledem ke složení navrhujících poslanců má novela šanci na úspěch, byť sám Nacher odmítá výsledek předvídat. Hodně bude také záležet na stanovisku ministerstva financí. To se však zatím nevyjádřilo. Po vlastní ose Asociace penzijních společností ČR by za navýšení byla ráda. „Byť jsou z hlediska státní podpory hlavním tahákem příspěvky, je i daňové zvýhodnění jedním ze způsobů, jak lidi motivovat,“ říká její prezident Aleš Poklop.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu