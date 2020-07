Prvních 29 pilotů z ČSA už dostalo výpověď. Podle zjištění deníku Zdopravy.cz by mělo být chystané propouštění rozdělené počtem zaměstnanců zhruba půl na půl mezi ČSA a Smartwings.

„Společnost byla nucena k tomuto kroku přistoupit kvůli špatné situaci v leteckém průmyslu způsobené koronavirem,“ uvedla mluvčí Smartwings Group Vladimíra Dufková. Propouštění se dotkne pilotů, palubních průvodčích i kancelářských profesí. U ČSA jde o 92 pilotů, 114 palubních průvodčí a 107 zaměstnanců v kancelářských profesích.

„Čeká nás nejobtížnější období za dobu naší existence. Abychom společnost zachránili, musíme přistoupit k realizaci bolestných, ale nevyhnutelných opatření. Odvětví letecké přepravy čelí největší krizi v historii letectví a naší povinností je udělat vše pro to, aby se skupina Smartwings udržela na trhu a mohla tak zajistit zaměstnání a perspektivu co možná největšímu počtu našich zaměstnanců,“ říká Jiří Šimáně, předseda představenstva Smartwings.

Propouští všechny společnosti

K propouštění přistupují všechny letecké společnosti. V případě Smartwings se mluvilo o tom, že podmínkou státní pomoci bude zachování zaměstnanosti, tento požadavek se ale ukázal jako nesmyslný.

Smartwings si pondělním dopisem na úřad práce vytvořily polštář na propouštění až do konce února příštího roku, k propuštění tolika lidí nemusí dojít. Obě firmy umožní lidem místo výpovědi přejít na roční neplacené volno. Vláda včera schválila rozšíření programu Covid Plus i na dopravní firmy. Díky tomu by měly Smartwings dosáhnout na státní garanci za úvěr.

Jednání o propouštění začaly už minulý týden. Skupina Smartwings byla jednou z posledních aerolinek, která dosud nepropouštěla, firma jen výrazně snížila mzdy. Kvůli tomu ale dostanou zaměstnanci, kteří odejdou, výrazně nižší odstupné.