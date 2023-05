Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka prosazuje zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 350 tisíc. Má podporu ostatních koaličních stran kromě ODS. Jak to bude vláda řešit? Moderátorka Kateřina Perknerová řešila téma v pravidelné čtvrteční on-line debatě s premiérem Petrem Fialou. Řeč přišla i na desetidenní cestu premiéra po Asii. Na záznam se můžete podívat v článku.

Premiér Petr Fiala v živé debatě Deníku rozebíral důvody své cesty po Asii i otázku zvyšování rodičovského příspěvku. Podívejte se na celý záznam. | Video: Deník

Co důležitého zaznělo v nejnovější debatě s premiérem Petrem Fialou. Na celý záznam se můžete podívat na videu.

Chybné statistiky ohledně cen elektřiny

Zvyšování rodičovského příspěvku. Ano, či ne?

Nadějné kontrakty v Asii

Energetická spolupráce s Kazachstánem

Lidovecký předseda Marian Jurečka opakovaně říká, že každá dobrá důchodová reforma by měla začít u dětí. „Stát musí vytvářet dobré podmínky, proto se snažíme odstraňovat bariéry, zvyšovat dostupnost služeb při péči o předškolní děti a hledat další nástroje, jak oceňovat rodičovství,“ uvedl v březnovém rozhovoru pro Deník.

Součástí jeho plánu je také zvýšení rodičovského příspěvku na 350 tisíc korun. „Rodiče tuto formu podpory nezbytně potřebují,“ míní.

Osm let místo devíti na základní škole by mělo stačit, řekl premiér Fiala

Zároveň si ale uvědomuje, že mezi zvýšením částky a porodností není přímá úměrnost. Proto musí jít o balík komplexních opatření. Vláda zavedla flexibilnější čerpání rodičovské a klade důraz na využívání částečných pracovních úvazků. „Jen za únor se k formě této podpory přes zaměstnavatele přihlásilo 57 tisíc lidí,“ sdělil Jurečka.

Podle něj je ale největším „špuntem“ slaďování rodinných a pracovních příležitostí nedostatečná nabídka na umístění dětí po třetím roku věku do předškolních zařízení. Proto vláda chystá jejich rozšíření o sousedské hlídací skupiny.

To možná bude schůdnější cesta než zvýšení „rodičáku“ o padesát tisíc korun, což by stát vyšlo na pět miliard korun ročně. Proti tomuto výdaji se staví ODS. „Ve vládní debatě budu jako ministr financí logicky zdrženlivý ke zvyšování sociálních dávek včetně rodičovského příspěvku,“ řekl CNN Prima NEWS Zbyněk Stanjura.

Podle něj by se spíš mělo zvažovat o kratší době jeho pobírání, která je u nás 2,5krát delší než evropský průměr. „Pokud bychom ji zkrátili o jeden rok, jeho roční výše by tím fakticky vzrostla a posílili bychom trh práce zhruba o sto tisíc lidí,“ uvedl.

Klíč ke skutečné změně

Příspěvek je nyní stanoven na 300 tisíc korun, kterou pečující rodič může čerpat do čtyř let věku dítěte. Většina matek pobírá měsíčně 7500 až 9500 korun. Piráti navrhují navázat jeho výši na průměrnou mzdu. Celková dávka by odpovídala jejímu devíti-, deseti- či jedenáctinásobku. Podle dvou třetin čtenářů Deníku by se nyní tato dávka zvyšovat neměla, aby státní dluh dál nebobtnal.

Češi se bojí zkrácení rodičovského příspěvku. Stát by získal až sedm miliard

Poradce ministra práce a sociálních věcí Filip Pertold míní, že klíčem ke skutečné změně je vedle široké dostupnosti předškolní péče také zásah do daňového a dávkového systému. Zmiňuje například německou praxi, kdy je rodičovský příspěvek navázán na předchozí příjem rodiče i kratší dobu jeho čerpání v plném domácím režimu.

Jakým směrem se bude vláda v tomto případě ubírat? Premiér Petr Fiala odpověděl v živé debatě Deníku. Na záznam se můžete podívat na začátku článku.

