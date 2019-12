Vhodné chování je inspirativní pro všechny, kteří sdílí stůl a jídlo s vámi. Především pak pro vaše děti. Vše začíná jídlem doma, běžnými obědy, společnými snídaněmi a večeřemi. Mezi základní návyky u stolu patří způsob, jak sedíte. Vhodné je sedět vzpřímeně, abyste mohli správně používat příbory. To je další bazální znalost. Umění uchopit a správně používat lžíci, nůž a vidličku.

Tím nemám na mysli, zda je vidlička vlevo či vpravo (to určuje, jste-li pravák nebo levák), ale tak, aby byl příboru uchopen kultivovaně, tedy střenky v dlani a hroty vidličky a ostří nože dolů k talíři. Základním návykem je také používání ubrousku mezi každým soustem a následným použitím sklenice. Sklenici se stopkou také džíme jinak, než tu beze stopky.

U stolu nahlas nesmrkejte, neříhejte a nepoužívejte párátka. V těchto případech se vždy omluvte a odejděte. Příliš teplé pokrmy neusrkávejte ani do nich nefoukejte, počkejte, až vychladnou, případně odebírejte od krajů pokrmu, které chladnou rychleji. Vždy si ukrojte jen tolik, kolik můžete pohodlně vložit do úst a kultivovaně, tedy bez mlaskání, sníst. Nekrájejte si nic „do zásoby“. Není vhodné mačkat brambory do šťávy, trhat chléb do guláše, podobně jako se nehodí nakonec jíst pouze vidličkou. Není také vhodné jíst případný salát, servírovaný k jídlu, vidličkou v pravé ruce. Pečivo neukusujte, vždy jej ulamujte. Obložené chleby, burgery, sendviče i naše typické „chlebíčky“ jezte příborem.

U jídla hovořte. Vybírejte jen pozitivní témata, abyste svými názory nekazili chuť a dobrou náladu ostatním. Nehovořte nikdy se soustem v ústech. Je to nevzhledné a není vám dobře rozumět. Také se může stát, že část sousta opustí vaše ústa a přistane na stole nebo na oděvu. Vhodný oděv patří k základům i domácího stolování. Není dobré sedět u stolu ve spodním prádle.

Jist začněte až v okamžiku, kdy mají jídlo na stole všichni. Vždy počkejte. Nehltejte, slaďte tempo s ostatními, abyste se jim potom „nekoukali“ do talíře. Nikoho do jídla nenuťte. Přejete-li si cokoli doplnit nebo přidat, poproste. Za jídlo vždy poděkujte a od stolu odcházejte, pokud to není akutní nebo nutné, až v době, když všichni dojedli. Motivujte vaše děti, aby s uklízením nádobí a umýváním pomáhali, dejte jim najevo, že úklid i příprava pokrmu jsou součástí společného jídla. Nikdy nepoužívejte u stolu mobilní telefon nebo tablet, u jídla si také nečtěte noviny nebo neprohlížejte časopis.

V „obyčejné“ restauraci či jídelně

Pizzerie, bistra, firemní jídelny, fast foody nebo bary jsou podniky, ve kterých neočekávejte francouzský způsob obsluhy. Zároveň však nejsou místem, kde vládne anarchie a kde je vše dovoleno. Také zde platí vše, co je uvedeno výše. Způsob jídla je z většiny hledisek stejný. I v tom nejrychlejším fast foodu mají příbory, kterými můžete jíst. Stejně tak jsou k dispozici ubrousky, kterými po jídle otřete ústa.

Výjimkou oproti domácímu podávání pokrmů je přítomnost obsluhy, prodavačů nebo číšníků a servírek. Zde máte další možnost dokázat, že jste v základních zdvořilostních návycích vzdělaní. O cokoli, co chcete nebo si přejete, vždy požádejte. Za cokoli, co dostanete, i přesto, že za to platíte, poděkujte.

V podniku vyšší gastronomie

Čím vyšší je úroveň restaurace, tím vyšší úroveň vašeho chování je žádoucí. Ve velmi dobrých restauracích je nutné dbát také dalších zvyklostí. Začíná to už příchodem. Máte-li rezervaci na určitou hodinu, je dobré se dostavit včas, případně maximálně 15 minut po. Vhodné je, podobně jako u jiného zpoždění, zavolat a své zpoždění avizovat.

Stůl je pro vás rezervován maximálně do 30 minut po uplynutí termínu rezervace. Do restaurace vstupuje muž jako první, doprovází-li ženu. Pokud stejný pár jde do restaurace již podruhé, má se za to, že nejde o neznámý prostor, a žena vstupuje jako první. Do všech hotelových restaurací, do kterých vstupujete z interiéru, vchází přednostně žena.

Vždy se nechejte usadit. Není důležité, zda rezervaci máte či nikoli, za vchodem vyčkejte obsluhy až budete usazeni. Muž pohledem vybírá vhodnější, tedy lepší místo pro ženu a pomáhá jí usednout. Dámy, za tuto milou pozornost vašim mužům poděkujte. Obdobně je tomu u páru stejného pohlaví, například matka s dcerou. Zde je starší dáma společensky významnější. U obsluhy objednává muž za ženu a mladší za staršího. Obsluhující personál oslovujte „pane“ nebo „paní“. Nic víc. Nepoužívejte ani „slečno“ ani „pane vrchní“.

Zásad, jak se chovat u stolu jsou spousty, mezi nimi však vyniká způsob sezení, tedy vzpřímeně a neopřeni. To umožňuje správné dýchání, jezení i mluvení. Plátěný ubrousek patří do klína. Celý rozložený na mužský klín, na polovinu složený na ten ženský. Po každém soustu, po němž se chcete napít, si otřete lehce ústa a ubrousek dejte na klín zpět. Do jídla se muži pouštějí až poté, co začne žena.

Ta začíná s jídlem v okamžiku, kdy mají všichni jídlo na stole. Ti rychlejší jedí pomaleji. Používejte správné příbory. Začínáme vždy těmi vnějšími, ty jsou na předkrm. Příbory u talíře jsou určeny na hlavní chod. Vše jezte oběma částmi příborů až na salát, rizoto nebo těstoviny. Tyto pokrmy jíme pouze vidličkou. Dezertní příbor, tedy dezertní vidlička a lžička, jsou nad vašim talířem. Dezertní lžíci používáme jako nůž, proto ji nedáváme do úst.

Vaše sklenice jsou ty vpravo. Zpět je odkládejte na stejné místo. Nic nepodávejte obsluze, zvládnou to sami. Nic od obsluhy neberte, nechejte je sklenici či talíř položit na stůl. V případě, že vám cokoli spade na zem, nezvedejte to. Požádejte o nový příbor nebo čistý ubrousek. Za ženu žádá obsluhu muž. Jste-li muž a jste v restauraci se svou ženou, platíte vždy vy.

Pokud nejste pár, může žena zaplatit za sebe, ponechejte jí volbu. Chcete-li zaplatit za ni, je vhodné o to požádat a dovolit se. Pokud chcete platit kartou, řekněte to obsluze v době, kdy objednáváte účet. Jste s obsluhou spokojeni? V tom případě je vhodné ponechat zpropitné ve výši 10 %. Pokud jste nespokojeni s čímkoli, řekněte o tom obsluze. V případě, že vám něco nechutná, nejezte to. Těžko budete reklamovat tuhý kus masa poté, co dlí ve vašem žaludku.

Více o etiketě na danielsmid.cz.