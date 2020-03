Jak vážná je nyní situace?

Co platí dnes, nemusí platit za dva dny. Ale zatím se zdá, že třeba v porovnání s chřipkou je v našich podmínkách koronavirus méně nebezpečný. V Číně počet případů nestoupá a opatření v karanténě jsou vysoce účinná. V letech 2003 koronavirus způsobil epidemii nemoci Sars a tehdy byla úmrtnost zřejmě vyšší. Po několika měsících ale Sars z ničeho nic skončila.

Lze z toho vyvodit, kdy skončí letošní epidemie?

Je pravděpodobné, že charakteristiky budou podobné a i toto onemocnění skončí v zapomnění. Teď je to jiné, protože se objevilo v nedaleké Itálii a je asi nemožné, aby se nám vyhlo. Pro rozšiřování nemoci tady ale není vhodné prostředí.

Proč?

Pro vznik a šíření koronavirů je ideální oblast Asie kvůli obrovskému zalidnění a ne tak důkladné hygieně. Třeba na trzích, kde jsou vedle sebe kuřecí produkty, živé slepice, maso i peří. Právě zvířata mohou být původcem i přenašečem.

Je na koronavirus lék?

Není a v období téhle epidemie ani nebude. Klinický vývoj je otázka několika let. Navíc u antivirových léků je složitější. Epidemie koronavirů v minulosti skončila rychle a nebyla taková společenská poptávka jako třeba u AIDS na začátku osmdesátých let.

Tím tehdy trpěly i bohaté státy a známé celebrity a řada donátorů na vývoj dala peníze. Na léčbu koronaviru se sice zkouší kombinace léku, ale nelze říct, zda zabírají.

Co je potřeba k nalezení léku?

Klinická studie s několika sty pacientů, z nichž někteří dostanou jeden typ léku a jiní druhý. Následně se výsledky vyhodnotí a otestují se důsledky. Nedovedu si představit, kolik lidí by teď muselo umřít, aby zdravotnické elity pustily na trh neozkoušený lék. Třeba ale společenská objednávka stoupne a vědci se budou koronaviru více věnovat.

Je málo probádaný?

Je méně než třeba virus HIV, žloutenky nebo chřipky. Těm odborníci věnují obrovskou pozornost.

Šíří se virus tak agresivně nebo se objevuje v dalších zemích kvůli velkému počtu cestujících?

Pohyb lidí na to má jistě vliv, protože je obrovský a nejde zastavit. Současná karanténní opatření jsou jen taková, aby se něco udělalo, ale nejsou na sto procent účinná.

Je možné zabránit šíření?

Jedinou možností je, aby se o případech nakažených nemlčelo. Což se ani nedělo. Zatím ani nevíme, zda rozšíření neovlivní roční období. V Evropě ale není možné udělat taková opatření, že neproklouzne ani myš. To šlo možná v Číně, kde jsou lidé zvyklí poslouchat a když se jim řekne, ať si nasadí roušku a nevychází z domu, tak to udělají. Tady je aspoň výhodou, že můžeme podezřelé pacienty testovat a ještě ten den víme výsledek.

Lidé vykupují obchody a dělají si zásoby. Je takové chování namístě?

Určitě ne. Je to absurdní a jsem velmi nepříjemně překvapen. Před epidemií chřipky nikdo takhle nehysterčí, přitom na ni tolik lidí umírá a lze tomu s velkou pravděpodobností zabránit očkováním, jehož počet klesá.

Měli by se Jihomoravané tedy více věnovat vakcinaci proti chřipce než nakupováním respirátorů a zásob?

O vakcinaci by určitě měli přemýšlet. Kdo se bojí, ať si respirátor klidně koupí, ale jednodušší by bylo vyhýbání se místům, kde je hodně lidí a kontaktu s těmi, kteří mají evidentní onemocnění dýchacích cest, umývat si ruce a další doporučení která platí při chřipkové epidemii.

Příznaky onemocnění koronavirem jsou podobné chřipce?

Ano, teplota osmatřicet stupňů a výš, suchý dráždivý kašel, případně obraz oboustranného zápalu plic. Obě nemoci také nejvíce škodí starším lidem, kteří jsou navíc oslabení nějakou chorobou. Mohou zabít ale i mladého člověka, pokud má poruchu imunity.

Je zbytečná panika i při cestách do zemí, kde se případy nakažených objevily?

Je rozdíl cestovat do Číny a do rakouských nebo italských hor. Za poslední čtyři dny mám mnoho hovorů týkajících se toho, zda děti mohou jet lyžovat do zahraničí nebo zda učitelka, která se vrátila z hor, ale nic ji není, smí učit. Je to absurdní. Já jedu na víkend do Rakouska lyžovat a nebojím se.

Pokud se tady koronavirus přeci jen objeví, je na něj jižní Morava připravená?

Máme zpracované pandemické plány pro chřipku, které se dají použít i pro tohle. Lidé s projevy jsou izolováni, ale dál uvidíme, až bude někdo pozitivní. Není ale reálné, aby se tady epidemie rozšířila jako v některých místech Číny.

Kdo je profesor Petr Husa



Narodil se 22. 7. 1960 v Dačicích, celý život žije v Brně.

Vystudoval lékařskou fakultu na dnešní brněnské Masarykově univerzitě.

Přednostou Kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno je od roku 2004.

Ve volném čase rád sportuje. Často lyžuje, jezdí na kole, plave a tráví čas s rodinou.