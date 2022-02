Možnost klubů vzít si přestávky v souhrnné délce až dvě hodiny za jednací den jsou zvyklostí. Předsedající Jan Bartošek (KDU-ČSL) k Výborného návrhu poznamenal, že kontinuita řízení schůze by měla být zachována a změny by mohly nastat jen na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Po jejich poradě Bartošek Fialově žádosti o přestávku vyhověl, hlasovat o ní nenechal.

Česko vyjádřilo solidaritu Francii po vyhoštění velvyslance z Mali

Přestávka pro klub SPD potrvá do 21:50. Další necelou půlhodinu má trvat porada sněmovního grémia, tedy předsednictva a šéfů frakcí.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) má opozice na svůj postup, včetně obstrukcí, nárok. Vládní strany ale udělají vše pro to, aby návrh schválily, uvedl. "Neupírám opozici prostředky a možnosti, které má. Současně říkám, že my uděláme vše pro to, aby návrh schválen byl," uvedl předseda vlády na tiskové konferenci po jednání Bezpečnostní rady státu. Novela zákona podle něj umožní "jemně reagovat" na vývoj epidemie bez nutnosti využití nouzového stavu či zastavování celé společnosti, které si nikdo nepřeje.

ON-LINE ke koronaviru čtěte ZDE

V debatě zatím vystoupil dvakrát předseda SPD Tomio Okamura, poprvé s dopoledním tříhodinovým, podruhé s odpoledním hodinovým projevem. Kromě opakované kritiky vládní koalice mimo jiné varoval před tím, že novela nebude přijata ústavně předepsaným způsobem kvůli údajnému zneužití stavu legislativní nouze. Předseda poslanců SPD Radim Fiala ve zhruba dvouhodinovém projevu mimo jiné ohlásil, že pokud bude předloha schválena, SPD ji napadne u Ústavního soudu.

Pomoc Ukrajině: Česko zemi daruje munici a pomůže s péčí o zraněné

Šéf frakce SPD neprosadil přerušení schůze do srpna. Dolní komora přijala hlasy koaličních poslanců protinávrh předsedy klubu KDU-ČSL Marka Výborného, podle kterého byla schůze přerušena na zhruba dvě minuty. Okamuru a Radima Fialu, kteří využili přednostního práva mluvit bez omezení, vystřídali ostatní členové frakce SPD, kteří měli z rozhodnutí Sněmovny na svou řeč maximálně deset minut. Nejaktivnější z nich byl Jaroslav Bašta, který stihl vystoupit ještě před omezením řečnické lhůty i po něm.

Právní paskvil

Novela je podle SPD protiústavní, pošlapává práva a svobody občanů. Podle ní je také právním paskvilem, neboť koaliční poslanci připravili úpravy vládní předlohy. S tímto hodnocením se ztotožnila také předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová, která podobně jako SPD doporučovala projednání novely v nezrychleném režimu.

Místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová (ANO) pak novelu pandemického zákona nazvala "alternativním nouzovým stavem v horším formátu". Podle ní chybí kontrola mimořádných protikoronavirových opatření, předloha neřeší náhrady podnikatelům, jen škodu, uvedla. Zpochybnila také možnost nařizování karantény či izolace krátkou textovou zprávou.