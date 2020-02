O post ombudsmana se ucházeli tři muži - Stanislav Křeček, Jan Matys a Vít Alexander Schorm. V prvním kole získal nejvíc hlasů exposlanec Stanislav Křeček, kterého navrhl prezident Miloš Zeman a který na úřadu již dříve působil jako zástupce ombudsmanky.

Obdržel však 66 hlasů, přičemž ke zvolení v prvním kole jich potřeboval 90.

Do druhého kola tak spolu s ním postoupil i vládní zmocněnec u Evropského soudu pro lidská práva Schorm, který obdržel 47 hlasů. Již v prvním kole naopak volba skončila pro advokáta Matyse, který se o funkci neúspěšně ucházel i v roce 2010. Tentokrát pro něj hlasovalo 20 poslanců.

Opozice: Nevyhrál nejlepší kandidát

Zvolení Křečka ombudsmanem považuje většina české opozice za špatnou zprávu. "Na ombudsmana nebyl vybrán nejlepší kandidát, ale kandidát, který měl správnou stranickou knížku ČSSD. Škoda, že nerozhodovala kvalitativní kritéria, ale stranické tričko a koaliční dohoda," uvedl na twitteru šéf lidovců Marian Jurečka.

Na ombudsmana nebyl vybrán nejlepší kandidát, ale kandidát, který měl správnou stranickou knížku @cssd. Škoda, že nerozhodovala kvalitativní kritéria, ale stranické tričko a koaliční dohoda. — Marian Jurečka (@MJureka) February 12, 2020

Ve stejném duchu reagoval tamtéž i lídr ODS Petr Fiala. "Volba Stanislava Křečka ombudsmanem je odrazenem aktualního rozložení sil ve Sněmovně. Nelíbí se mi to, ale je to výsledek svobodných voleb. Už na podzim bude možné udělat první krok ke změně poměrů v zemi. Neklesejme na mysli a bojujme. Pouze tak se zbavíme současné Babišovy chobotnice," napsal.

Volba Stanislava Křečka ombudsmanem je odrazem aktuálního rozložení sil v PS. Nelíbí se mi to, ale je to výsledek svobodných voleb. Už na podzim bude možné udělat první krok ke změně poměrů v zemi. Neklesejme na mysli a bojujme. Pouze tak se zbavíme současné Babišovy chobotnice. — Petr Fiala (@P_Fiala) February 12, 2020

Spokojenost s výsledkem volby naopak prostřednictvím svého mluvčího Jiřího Ovčáčka vyslovil prezident Miloš Zeman. "Pan prezident blahopřeje Stanislavu Křečkovi ke zvolení do funkce ombudsmana a děkuje všem, kdo mu vyslovili podporu," uvedl Ovčáček.

Pan prezident blahopřeje Stanislavu Křečkovi ke zvolení do funkce ombudsmana a děkuje všem, kdo mu vyslovili podporu. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) February 12, 2020

Úřad ombudsmana funguje v Česku od roku 2000, přičemž funkční období je zpravidla šestileté. Poslanci veřejného ochránce práv volí z kandidátů nominovaných Senátem a českým prezidentem. Současné ombudsmance Anně Šabatové skončí šestileté funkční období v polovině února.

Velmi smutné. Spolek Milion chvilek ve čtvrtek zveřejní své další kroky



Spolek Milion chvilek ve čtvrtek zveřejní své další kroky v návaznosti na zvolení někdejšího zástupce veřejného ochránce práv Stanislava Křečka ombudsmanem. Podle spolku popírá smysl úřadu. Ve vyjádření pro ČTK to dnes večer uvedl předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář. Spolek už dříve oznámil na svém webu, že pokud se Křeček stane veřejným ochráncem práv, uspořádá demonstraci.



"Je velmi smutné a zároveň velmi vypovídající, že naši poslanci zvolili do funkce veřejného ochránce práv pana Stanislava Křečka. Je to smutné nikoli proto, že proti němu má výhrady Milion chvilek, nýbrž proto, že člověk, který bagatelizuje rasovou diskriminaci, relativizuje lidská práva, popírá smysl úřadu, který má vést, a ještě v 80. letech veřejně obhajoval komunistický režim, není vhodným kandidátem do úřadu, jehož smyslem je pomáhat těm, kteří si sami pomoci nemohou," uvedl Minář.



"Dobrý ombudsman každý rok pomůže tisícům lidí najít zastání. Špatný ombudsman může celou instituci paralyzovat, což se tisíců lidí osobně dotkne v jejich problémech. Proto je dnešní volba poslanců smutnou zprávou především pro ty, kteří se na úřad obrací," doplnil.