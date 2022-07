„Je dobré a důležité, že se takové cesty zúčastní více zemí, protože víme, jak je pro Ukrajince náročné takovéto cesty organizovat,“ uvedl pro Deník Lipavský. „Umožní nám to také jednat na té nejvyšší možné úrovni,“ dodal šéf české diplomacie. Počítá se i se setkáním s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Slavkovskému trojúhelníku před Visegrádskou čtyřkou dala Praha přednost z jednoho jednoduchého důvodu. „Protože jsme se na tom dokázali domluvit.“ Cesta také navazuje nejen na podobnou cestu těsně před začátkem agrese, ale také na důležitou nedávnou cestu tří ministrů Slavkovského trojúhelníku do válkou ohroženého Moldavska.

Pomoci Ukrajině zvítězit

Protože jde o jednu z prvních takových návštěv ze zemí Evropské unie poté, co byl Ukrajině udělen status kandidáta na vstup do Evropské unie, budou jedním z důležitých témat i kroky, které Kyjev musí udělat před zahájením vstupních rozhovorů s Bruselem.

„Je to důležité symbolické gesto. V prvé řadě je ale třeba, aby Ukrajina zvítězila ve válce, aby se ruská agrese proti Ukrajině zastavila,“ uvedl Lipavský ke kandidátskému statusu Kyjeva.

Přestože válka ještě neskončila, začíná Evropská unie přípravy na obnovu Ukrajiny. Česko se jí chce významně účastnit. „Chceme u toho být, vláda i ministerstva, včetně ministerstva průmyslu obchodu se připravují, navazují kontakty, abychom mohli začít hned v momentu, kdy to bude možné. Už teď ale organizujeme humanitární pomoc, Ukrajinci se musí připravit na zimu, musí mít dostatek paliva, musí mít domy s okny a střechami, to vše bude i součástí našeho jednání,“ uvedl Lipavský před českými novináři.

Společně s Rakouskem

Pokud by Ukrajině v přípravě na zimu Západ nepomohl, mohla by do Evropské unie zamířit další vlna ukrajinských válečných uprchlíků. „My jsme Ukrajině pomohli v tomto směru opravdu hodně a naše kapacity jsou na limitu. Proto je lepší řešit tyto problémy na Ukrajině, pomoci Ukrajině, aby se nezvedla další vlna válečných uprchlíků, aby byla schopná tu situaci vojensky ustát a lidé nemuseli prchat ze svých domovů,“ připomněl Lipavský.

Pokud by přesto k takové uprchlické vlně došlo, musí se na jejím zvládnutí podílet Evropská unie jako celek. „Naše, polské nebo slovenské kapacity jsou téměř vyčerpány,“ řekl pro Deník Lipavský.

Důležitou roli ve zvládání uprchlické krize hraje v posledních měsících Rakousko. Potvrdil to i bývalý rakouský kancléř a současný ministr zahraničí Alexander Schallenberg, který je v Kyjevě společně s Lipavským. „Jsme v počtu přijatých uprchlíků na počet obyvatel čtvrtou zemí v Evropské unii, po Česku, Polsku a Slovensku,“ uvedl rakouský ministr. „Také jsme pomohli odčerpáním ukrajinských uprchlíků Moldavsku,“ uvedl pro Deník Schallenberg.

Lipavský roli Rakouska v pomoci Ukrajině ocenil. Přesto, že Rakousko jako neutrální země neposkytuje Kyjevu zbraně, podílí se zásadně. „Rakušané se ale velice výraznými částkami podílí na celkové pomoci Ukrajině," řekl český ministr. Slovenský ministr Ivan Korčok se těsně před odjezdem na Ukrajinu ze zdravotních důvodů z cesty omluvil.