Roušky

Nově se nemusejí nosit roušky v prostorách u plaveckých bazénů. Uvolní se i jejich používání v televizních a rozhlasových diskusních pořadech. „Moderátoři a redaktoři televizního i rozhlasového vysílání a jejich studioví hosté si od pondělí oddechnou. Nebudou muset mít povinně roušky, pokud mezi sebou dodrží vzdálenost dva metry,“ konstatoval na Twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Restaurace a hospody

Nově se ruší zavírací doba pro venkovní prostory hospod, kaváren a restaurací. Tedy pro populární zahrádky. Až do pondělí musely být zavřené od jedenácti v noci do šesti do rána. To už nyní platit nebude. Pro vnitřní prostory ale zavírací hodina zůstane zachována. Aspoň prozatím.

Hromadné akce

Počet lidí, kteří se mohou zúčastnit hromadných akcí typu koncertů, divadelních představení, bohoslužeb, svateb nebo sportovních tréninků a utkání se zvyšuje ze 300 na 500.

Divadelní a filmová představení

Kromě toho, že se zvyšuje počet lidí, kteří se jich mohou zúčastnit, se mění i podmínky toho, jak budou diváci rozsazeni. Divadla, kina či koncertní sály mohou zrušit rozestupy v hledištích, kdy musela mimo jiné nechávat neobsazované celé řady. Pro řadu kulturních institucí z nich to znamená finanční záchranu, neboť na dosavadní situaci prodělávaly.

Galerie, zoo, hrady a zámky

V zoologických či botanických zahradách doposud mohlo být maximálně 150 lidí na hektar, nově to bude až 250. Zvyšuje se tedy jejich kapacita. Navyšuje se rovněž kapacita návštěvních místností galerií, hradů a zámků. A to na 500 lidí současně. Nejvýše však smí být jeden návštěvník na deset metrů čtverečních prostor, které jsou jim zpřístupněny. Totéž se týká i koupališť.

Farmářské trhy

Bude během nich možné zkoušet oblečení.

Cestování

Zde k posledním velkým úlevám došlo již od pátku 5. června. Mimo jiné byly zrušeny kontroly na hranicích s Rakouskem či o chvíli předtím se Slovenskem. A změny doznalo i cestováni do Maďarska. Jednak byly zrušeny kontroly na hranicích s těmito zeměmi.

Lidé nebudou muset ani do karantény, ani nebudou muset mít test. Jednání s Německem dále pokračují. Češi se mohou z Německa vracet bez povinnosti testu na koronavirus.Do této země by měli vyjet pouze s odůvodněním, například k lékaři či na obchodní schůzku. V Česku rovněž mohou přistávat letadla letící ze zemí EU. Informace o tom, za jakých podmínek můžete vyjet do jednotlivých zemí, naleznete zde.