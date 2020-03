On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

S nemocí COVID-19 zemřel v neděli večer pětadevadesátiletý senior v pražské Nemocnici na Bulovce. Muž byl do nemocnice přijat 18. března, umístěný byl na standardním lůžku na infekční klinice. Trpěl řadou zdravotních problémů jako chronické srdeční selhání, chronická ischemická choroba srdeční a měl kardiostimulátor. Důvodem úmrtí bylo celkové vyčerpání organismu, uvedl ošetřující lékař Infekční kliniky Nemocnice na Bulovce.

V nemocnicích se v neděli s nemocí COVID-14 léčilo více než 70 pacientů, na jednotkách intenzivní péče byla asi dvacítka nemocných a zhruba desítka pacientů potřebovala plicní ventilaci. Jeden muž v pražské Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) je na speciálním přístroji, který okysličuje krev. Nemocnice pro něj od americké firmy Gilead získala povolení použít experimentální lék remdesivir, z USA ale ještě nedorazil.

Nakažených je nejvíce v Praze, podle dat hygieniků jich bylo k nedělnímu podvečeru 345, za 24 hodin přibylo 46 nových případů. Testů bylo v neděli provedeno téměř 1800, v sobotu to bylo zhruba o stovku více. Vláda podle předsedy Ústředního krizového štábu Romana Prymuly chystá nový systém testování nakažených, který bude mít pět koordinátorů a zapojí se do něj i armáda. Díky zapojení laboratoří včetně Akademie věd ČR bude kapacita tisíců testů za den.

V zemi platí nouzový stav, výrazné omezení volného pohybu a cestování a další nebývale restriktivní opatření, která mají zabránit šíření nákazy. Dnes vláda zřejmě ještě zpřísní nebo zakáže cestování za prací takzvaných pendlerů, tedy lidí, kterým stát dosud dovoloval vycestovat za zaměstnáním do 100 kilometrů od českých hranic.

Mezi hasiči v ČR je 23 nakažených, v karanténě jsou jich stovky



V Česku je nyní novým koronavirem nakaženo 23 příslušníků hasičského sboru a deset policistů. Uvedli to mluvčí hasičů a policie. V preventivní karanténě bylo v neděli večer podle mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Studené 267 hasičů a 11 občanských zaměstnanců. Policistů je v karanténě 765, uvedlo policejní prezidium.



Profesionálních hasičů je podle Studené téměř 10 tisíc, občanských zaměstnanců více než tisíc. Policie má zhruba 4 tisícpříslušníků.



Studená na dotaz ČTK informovala o 22 nakažených, v Praze bylo 19 z nich. Čísla byla k nedělnímu večeru. "V našich řadách máme aktuálně 20 hasičů pozitivních na koronavir. Sto hasičů je tak kvůli karanténě doma," napsal dnes dopoledne na twitteru mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.



Počet nakažených hasičů roste hlavně v Praze. Hasiči v hlavním městě hlásili minulý týden ve středu pět případů, v pátek už 13. Počet hasičů ve směně, kterou v obvyklém provozu slouží asi 180 lidí, snížili na zhruba 120. Dalších 60 hasičů je připraveno v záloze. Vládní opatření proti šíření koronaviru včetně omezení volného pohybu lidí totiž snížila počty výjezdů. Pražský hasičský sbor má přes 850 příslušníků.



Podle mluvčího policejního prezidia Ondřeje Moravčíka karanténa činnost policejních útvarů nijak zásadně neovlivnila. "Samozřejmě máme připravené krizové scénáře pro případ, kdy by bylo třeba optimalizovat provoz vybraných oddělení. Možností jsou například přesuny policistů v rámci kraje či výpomoci z jiných organizačních článků," dodal Moravčík.



Hasiči nyní vedle běžné činnosti pomáhají s distribucí zdravotnického materiálu. Z policejního skladu v Opočínku u Pardubic rozvážejí ochranné pomůcky do jednotlivých krajů i nemocnic. Jde o roušky, respirátory nebo ochranné obleky dopravené do Česka letecky z Číny.

Firma Gilead Sciences přestala udílet povolení

Kalifornská farmaceutická firma Gilead Sciences sdělila, že v posledních dnech zaznamenala exponenciální nárůst žádostí individuálních pacientů o podstoupení léčby tímto neschváleným lékem, a celý program byla proto nucena zastavit. Nyní se bude soustředit na to, jak lék zpřístupnit většímu počtu lidí.

Remdesivir vyvinul ve firmě Gilead Sciences tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek vyzval domácí zdravotnické úřady, aby co nejrychleji schválily použití některých experimentálních léků na koronavirus, včetně remdesiviru.

Povolení použít experimentální lék pro pacienta napojeného na mimotělní oběh získala od americké firmy Všeobecná fakultní nemocnice (VFN). Z USA ale lék zatím nedorazil.

Remdesivir je antivirotikum, které zabraňuje množení viru. Původně měl sloužit pro léčbu nakažených krvácivou horečkou ebola v Kongu, epidemii se však podařilo zastavit a testy léku byly přerušeny. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO), která remdesivir označila za "nejslibnějšího kandidáta" v boji proti novému koronaviru, tento lék zabíral i na nemoci SARS a MERS, jež jsou způsobeny příbuzným typem koronaviru.