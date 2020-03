Ministr ve čtvrtek upozornil, že není možné testovat každého, kdo se vrátil ze severu Itálie. Itálie je po Číně a Jižní Koreji nejvíce zasaženou oblastí. Podle ministra se testují lidé, kteří přijedou z oblasti, kde se nemoc šíří, a mají horečku nad 38 stupňů.

Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo občany, kteří se vrátili ze severoitalských regionů Piemont, Lombardie, Emilia-Romana a Veneto, aby pečlivěji sledovali svůj zdravotní stav. Pokud si naměří horečku nad 38 stupňů Celsia a mají problémy s dýcháním nebo suchý kašel, mají telefonicky kontaktovat lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Většina Čechů přitom jezdí lyžovat do regionu Trentino.

Ani když by se v Česku objevil první případ, což nelze vyloučit, není podle Vojtěcha důvod k panice, ani ke skupování potravin. "Byla by to cestovatelská anamnéza, nemocný by byl izolován a léčen," řekl ministr. Podle náměstka ministra Romana Prymuly je pravděpodobné, že se nákaza v Česku objeví.

Většina nakažených ve světě má podle ministra mírný průběh nemoci, nejnebezpečnější je pro seniory. Inkubační doba je podle Prymuly nejčastěji mezi třemi a pěti dny, úřady počítají preventivně s karanténou na 14 dní. "Typický je suchý kašel a teplota. Zápal plic, který je nejčastější komplikací, se vyvíjí někdy kolem osmého devátého dne," dodal. Léčit jde podle něj zatím jen příznaky. Proti příčině zatím léčba není, v březnu by měly být první výsledky studie. Vakcíny se zatím vyvíjejí, případné testy by trvaly asi 18 měsíců.

Nový typ koronaviru se začal šířit začátkem loňského prosince v Číně, do Evropy se nemoc dostala o necelé dva měsíce později. První tři případy ohlásili lékaři 24. ledna ve Francii, následovaly Německo a Finsko. První úmrtí Evropana na nemoc COVID-19 se vyskytl 21. února v Itálii.

Přes 83 tisíc nakažených

Itálie je s více než 650 nakaženými a 17 případy úmrtí třetí nejpostiženější zemí po pevninské Číně a Jižní Koreji. Evropských zemí je koronavirem zasaženo 21. Nakažených je celosvětově přes 83 tisíc, mrtvých 2858. Procento úmrtnosti je zhruba 3,4 procenta.

Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli epidemii vyhlásila 30. ledna globální stav zdravotní nouze, učinila tak teprve pošesté ve své historii. Organizace také oznámila, že zatím je příliš brzy na vyhlášení pandemie, protože zatím nedochází k nekontrolovanému celosvětovému šíření viru, který by provázelo značný počtem úmrtí a epidemii koronaviru je stále možné porazit.