O Ukrajině mluví vysloužilí experti šířící ruskou propagandu. David je sdílí

V dalším textu pak Rajchl tvrdil, že „pokud se velmi brzy nevzpamatujeme a nezačneme jednat v rámci zahraničního obchodu standardně, tak naše jaderné elektrárny skončí. Pokud budeme mít štěstí, tak zhruba za rok. Pokud ne, tak ještě dříve“.

Následně naznačuje (neříká to přímo), že jednat bychom měli s Ruskem. „Pokud bychom neměli obchodovat s nikým, kdo zahájil jakýkoliv vojenský konflikt, tak nemůžeme obchodovat s USA, s Velkou Británií, Saúdskou Arábií a mnoha dalšími zeměmi,“ uváděl Rajchl.

Rajchl vs. Drábová

Jeho slova záhy zpochybnila v diskusi pod příspěvkem předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, která upozornila uživatele internetu na to, že Rajchl nemá správné informace. „Jen namátkou: V Dukovanech nejde o blok 1, neplánovaně odstaven je blok 2. Není to kvůli dodávce vadné armatury, ale kvůli opotřebení ucpávky na armatuře staré 35 let. A tak je to u pana Rajchla se vším. Hotové Rádio Jerevan,“ uvedla Drábová.

Na Rajchlovy připomínky, že vadná armatura se podle něj opravdu musela měnit, znovu upřesnila, že nešlo o armaturu nově dodanou, ale původní, tedy ruskou. „Stav našich elektráren nemusí být předmětem obav, které se snažíte vyvolat,“ upozornila Rajchla Drábová.

„I v následujících letech budou schopny bezpečně pokrýt nejméně 35 procent naší spotřeby elektřiny. Budou fungovat i s jiným palivem než ruským, to je technicky zcela zřejmé. To ruské bylo a je technicky velmi dobré, ale není nenahraditelné. A že v továrně občas dojde k poruše, to je úplně normální. Opraví se a jede se dál,“ konstatovala předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost s tím, že podle jejího odhadu se bude měnit nejspíše jen opotřebovaná ucpávka, nikoli armatura jako taková.

Neschopné Česko v čele EU? Lež šíří i neúspěšná kandidátka na senátorku

Rovněž Rajchlova informace, že máme palivové zásoby jen na 12 až 16 měsíců, je zavádějící, protože od roku 2024 začne palivové soubory Temelínu nově dodávat americká společnost Westinghouse a francouzská Framatome, jež střídají dosavadního dodavatele TVEL, spadajícího do ruského holdingu Rosatom.

Firma Westinghouse, která má výrobní závod ve Švédsku, přitom už palivové soubory do Temelína po jeho spuštění deset let dodávala. Také na to Drábová Rajchla upozornila: „Palivo firmy Westinghouse se na Temelíně nezkoušelo, nýbrž 10 let používalo. Pak vyhrál výběrové řízení TVEL, teď zase Westinghouse a Framatome. Tak to v průmyslu chodí,“ konstatovala.

Rajchl i přes tyto informace dále argumentoval, že jiné než ruské palivové tyče v českých jaderných elektrárnách nevyhovují, a proto prý Westinghouse bude nadále dodávat „ruské tyče s obchodní přirážkou za překup od Američanů“. Toto své tvrzení ale nijak nedoložil, přičemž zprávy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o sledování stavu paliva svědčí o tom, že vstupní problémy při dodávce paliva od Westinghouse po spuštění Temelína byly překonány a Temelín fungoval na toto palivo až do dalšího výběrového řízení na dodávky paliva, kde zvítězila (díky ceně) ruská TVEL, přičemž i s jejím palivem byly při zavádění problémy.

Vadí hlavně tričko

Poté, co se Rajchlova diskuse s Danou Drábovou dostala mezi širší okruh uživatelů sociálních sítí, omezil předseda strany PRO možnost vkládání příspěvku pro nefanoušky jeho stánky a následně zveřejnil na svém profilu v neděli 23. října večer ještě video se svým monologem, nazvané „Nakonec je všechno jinak“. V něm především zopakoval většinu svých argumentů, a závěrem vytkl Daně Drábové tričko s nápisem Fuck you Putin.

„Já se nedohaduju s paní Drábovou o tom, jak funguje reaktor, v tom by byla určitě lepší. Já nezpochybňuji její odbornost. Já zpochybňuji to, že si vzala tričko Fuck Putin, a tudíž zcela jednoznačně a jasně se nerozhoduje nestranně. Dovedete si představit, že si někdo vezme tričko Fuck Putin a následně řekne: my potřebujeme ruské palivové tyče, protože jsou levnější? Ne. Ona koupí jakékoli tyče za jakoukoli cenu, jen pokud nebudou z Ruska. To znamená, že ona už není objektivní, a to je to, co jsem jí vyčítal. Člověk v jejím postu se nemůže takhle politicky vyhranit na jednu stranu. Protože v tu chvíli je zcela zřejmé, že se nerozhoduje nestranně, a proto jsem ji vyzval, aby odstoupila. Paní Drábová nejedná odborně, paní Drábová jedná podle své ideologie, že nesnáší Putina a Rusko,“ uzavřel Rajchl.

Svoboda slova? Někomu ji přeje, někomu ne

Dlužno dodat, že objektivní v tomto směru není ani Rajchl, který mimo jiné vystoupil tento týden v médiích jako obhájce proruského videoblogera Jakuba Netíka, ospravedlňujícího ruskou invazi na Ukrajinu a prohlašujícího, že vakcína proti covidu od Pfizeru pozabíjela tisíce lidí.

Že Pekarová doporučovala domlouvat se na pečení kuřat se sousedy? Jde o lež

Netík také ve videích vyhrožoval redaktorovi Aktuálně.cz Lukáši Valáškovi, který o něm kriticky psal, že jeho profil vezme a rozešle, aby ho jeho příznivci vyhledali. „Aby mu mohli pogratulovat, jaký je borec… Babiš, Soros, to je neskutečný. Čaputka a tohlecto. Doufám, že tahlecta hovada pověsí,“ uváděl videobloger.

Soudkyně okresního soudu v Litoměřicích zprostila v pondělí 24. října Netíka v prvoinstančním soudním řízení viny (státní zástupce se proti jejímu rozsudku na místě odvolal). Netíkův obhájce Rajchl rozsudek přivítal s tím, že je to „po dlouhé době pozitivní zpráva ve vztahu k dekriminalizaci svobodného názorového projevu v naší zemi“.

„Je to prostě jeho názor.“ Soud zprostil Netíka obžalob za kontroverzní videa

Deník proti fake news.Zdroj: DeníkSám Rajchl přitom před časem na svém profilu veřejně deklaroval, že podá trestní oznámení na českou ministryni obrany Janu Černochovou za její výrok, že že nelituje smrti ruské propagandistky Darji Duginové, dcery ruského ultranacionalistického ideologa Alexandera Dugina, kterou zabila bomba nastražená v autě jejího otce.

„Potlačuji přirozenou lidskou reakci na tragickou smrt. Ale toto jsou skuteční vrazi a váleční štváči. A není mi lito ani dcery, ani truchlícího otce. Je mi líto tisíců lidí zavražděných v důsledku jejich propagandy a odporné ideologie. Dnešní noc na 21. 8. si v Rusku zapamatují,“ uvedla tehdy na svém Twitteru Černochová.

Podle Rajchla se tím „zcela jednoznačně“ dopustila „trestného činu Podpora a propagace terorismu, za což je sazba 5-15 let“. Otázku svobodného názorového projevu tehdy neřešil.