Testy na střední školy: I suverén by si měl natrénovat formát odpovědí

Přijímací zkoušky na střední školu mohou výrazně ovlivnit budoucnost vašich dětí. Odborníci proto doporučují minimálně seznámit se se současnou podobou testů, řešením úloh a zaznamenáváním odpovědí do záznamových archů. Co dalšího by o přijímačkách z matematiky měli uchazeči předem vědět?

Přijímací testy na střední školy? I suverén by si měl natrénovat formát odpovědí. | Foto: Shutterstock

Předtím, než se studenti začnou připravovat na samotné přijímačky, lámou si hlavu (často spolu s rodiči), na kterou střední školu se vydat. „Při podávání přihlášky bych si měl vybrat dvě školy, i kdybych si byl naprosto jist, že chci jen na jednu. A proč? Protože pak získám dvě možnosti účastnit se testování. A počítá se mi ten lepší výsledek z každého z předmětů. Vyzkoušejte si přijímačky na střední školy. Začínáme testem z matematiky Přečíst článek › Při každém testování mě bude čekat test z matematiky a českého jazyka (společný základ pro všechny), případně další testy nebo kritéria specifická pro danou školu jako například studijní průměr nebo účast na olympiádách. Je dobré tato kritéria předem znát, abych věděl, jak si stojím v porovnání s ostatními potenciálními uchazeči,“ radí Lukáš Holík ze společnosti Scio, na jejíchž webových stránkách si zrovna takové přijímačky nanečisto mohou žáci základních škol vyzkoušet. A na co je kladen důraz v testu z matematiky? „Test z matematiky se skládá z několika částí. Ta první je ryze počítací. Musím tedy dobře ovládat úpravu zlomků, vzorce pro rozklad algebraických výrazů a pravidla pro řešení lineárních rovnic. Dále test pokračuje slovními úlohami, kde již musím ze zadání (slovního nebo obrázkového) být schopen vytáhnout potřebné informace a sestavit rovnici nebo zvolit správný vzorec. Nechybí ani konstrukční úloha, kde ověřím rýsovací návyky. Na konci testu je zpravidla úloha, kterou vyřeší jen velmi malé procento účastníků a která zkoumá přesah účastníkových znalostí nad rámec běžného učiva,“ vyjmenovává Lukáš Holík, který sám takové testy připravuje. Podle něj, dělají žákům při zkoušce z matematiky největší problémy úpravy algebraických výrazů, práce se složitějšími geometrickými útvary a konstrukční úlohy. Celý článek si přečtete v sobotním magazínu Víkend, který je součástí regionálních Deníků. Děti pomáhají rodičům na internetu. Opačně to neplatí Přečíst článek › V magazínu Víkend také najdete: - rozhovor s Barborou Jánovou

Autor: Filip Lukeš