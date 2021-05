Deník Extra vychází 10. května. Nabídne i rozhovor s Eliškou Křenkovou

Důležité zprávy z vašeho okolí, témata, zábava i soutěže – to je ve zkratce Deník Extra. Každý měsíc vydáváme přes dva miliony kusů tohoto titulu, který míří zdarma do schránek v domech, do míst s větší frekvencí lidí a je také součástí klasického Deníku jako jeho příloha.

Květnový Deník Extra nabídne rozhovor s Eliškou Křenkovou | Foto: David Konečný