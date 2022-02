Do restaurace bez očkování: Soud podmínku zrušil, verdikt bude platit za týden

Žáci základních škol a denní formy vzdělávání na konzervatořích a středních školách se od 17. ledna testují jedenkrát týdně. První dva týdny v lednu se děti testovaly dvakrát týdně. Kratší dobu se povinnost týká studentů vyšších odborných škol.

ON-LINE ke covidu čtete ZDE

Zaměstnavatelé mají od 17. ledna povinnost testovat všechny pracovníky dvakrát týdně antigenními samotesty. V případě pozitivity zaměstnanec odchází na pět dní do karantény. Lidé mají možnost podstoupit potvrzující PCR test, pokud je negativní, mohou se hned vrátit do práce. Z veřejného zdravotního pojištění je nově místo dvou testů hrazeno pět PCR testů za měsíc.

Protiepidemická opatření bude možné uvolnit v březnu

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) věří, že maximum restriktivních opatření kvůli koronaviru se bude moci s ohledem na vývoj epidemie uvolnit v březnu. Řekl to dnes poslancům při obhajobě novely pandemického zákona, kterou Sněmovna začala projednávat po více než 26 hodinách od zahájení schůze zejména kvůli obstrukcím SPD. Přesto se očekává obsáhlá debata, do které se přihlásily dvě desítky poslanců. Válek předpokládá, že počet nakažených a nemocných poroste ještě v příštích dvou týdnech.

"Věřím, že v březnu budeme moci uvolnit na maximum všechna opatření," prohlásil Válek. Svědčí o to dosavadní vývoj epidemie a její predikce, dodal.

PŘEHLEDNĚ: Nová vakcína Novavax. Jak funguje a čím zaujme odpůrce očkování

Pandemická novela je podle Válka nutná kvůli tomu, že platnost dosavadního zákona končí 28. února a poté by chyběla zákonná opora pro přijímání protiepidemických opatření. V Česku by pak přestala platit pravidla, která platí ve zbytku světa, uvedl ministr. Odmítl, že by chtěl zavádět co nejtvrdší opatření, ale pouze ta, která dávají smysl.

Novela má podle Válka také poskytnout státu nástroj, jak včas zasáhnout v případě příchodu nové mutace koronaviru a zohlednit kompenzace škod. Poskytlo by podle ministra právní základ například pro povinnost prokazovat očkování nebo prodělanou nemoc před vstupem do restaurací nebo při ubytování v hotelích, kterou dnes zrušil Nejvyšší správní soud. Novela podle Válka dosavadní verdikty soudu zapracovává.

Ministr ve zhruba půlhodinovém projevu slíbil v polovině letošního roku předložit Sněmovně normu, která by umožnila státu připravit se na jakoukoliv epidemii a pandemický zákon by nahradila. Zalitoval, že se to nepovedlo bývalé vládě Andreje Babiše (ANO).

Recept jediné obce bez covidu: Sedíme doma, říkají v Sloupnu na Havlíčkobrodsku

Válek při projevu reagoval také na nesouhlasné poznámky poslanců se svými slovy a uvedl, že se nesníží na úroveň "pokřikování". Podle něj je možné mít opačný názor na nutnost protiepidemických opatření či očkování, pokud nebude ohrožovat ostatní. Pozastavil se nad transparenty odpůrců pandemického zákona, podle nichž bude nejdražší měnou sperma neočkovaných mužů. "Zřejmě do toho plánují věnovat volný čas a úspory," dodal ministr.

Okamura ve své další půlhodinové řeči zopakoval kritiku vlády i pandemické novely. Označil ji za "doslova fašistickou normu", neboť podle něj neumožňuje parlamentní kontrolu. "Dostávám těžkou dávku negativní energie, a ta se hodně zvyšuje při projevech pana předsedy Tomia Okamury," svěřil se kolegům místopředseda poslanců ODS Jan Bauer. Za pozitivní ale označil to, že se mu během uplynulé probdělé noci vrátil čich, o který přišel před tři čtvrtě rokem v důsledku nemoci covid-19.