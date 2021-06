Respirátory a roušky budou i nadále osvobozeny od DPH, a to až do konce června. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhla prodloužení kvůli stále platným opatřením proti covidu-19. Poděkovala současně obchodníkům, že osvobození nevyužily k vlastnímu zisku a snížily ceny ochranných prostředků.

Vláda od 1. června umožní provoz takzvaných dětských koutků, které jsou k dispozici například v nákupních centrech. Návštěvníci nesmí vykazovat příznaky nemoci covid-19 a provozovatelé mohou využít maximálně polovinu kapacity a podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka musí současně evidovat seznam všech, kteří služby zařízení využijí.

Možné bude nově také navýšení počtu žáků na hodinách zpěvu až na 30, vláda také současně umožní školám organizovat hromadné focení žáků, při kterém bude možné odložit ochranné prostředky dýchacích test.

Programy podpory

K 31. květnu skončí podpůrný program Covid nepokryté náklady, který poskytoval podnikatelům 60 procent všech nepokrytých nákladů. Důvodem je uvolnění provozu veškerých podniků i služeb.

Vláda současně vypíná také program Antivirus. „S jedinou výjimkou, a to je režim takzvané karantény. Ty jsme prodloužili o jeden měsíc,“ doplnila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní je to způsob, jakým umožnit opětovné spuštění programu pro případ, že by na podzim epidemie znovu posílila.

V platnosti naopak zůstávají programy na podporu kultury, potravinářství či dálkové autobusové dopravy.

Covid pasy

Od prvního června budou v Česku vydávány covid pasy, které budou bilaterálně akceptovány v sousedních zemích (Slovensku, Rakousku, Polsku, Německu), Slovinsku, Maďarsku a Chorvatsku. Ministerstvo zdravotnictví také připravilo návrh zákona, který má covid pasy ukotvit v českém právním systému a usnadnit lidem cestování.

"Od úterý 1. června si také lidé budou moci vyzvednout elektronickou verzi certifikátu o očkování již po první dávce vakcíny," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). QR kód si s potvrzením o očkování budou moci lidé vyžádat na portálu ocko.uzis.cz.

Od pátku se registrace k očkování proti covidu-19 otevře pro všechny české občany od 16 let věku. Původně se přitom hovořilo již o termínu 1. června, vláda však přistoupila k mírnému odkladu. Podle Vojtěcha je důvodem vysoký počet těch, kteří čekají na druhou dávku vakcíny. Ti v současné době tvoří zhruba polovinu všech návštěvníků očkovacích center.