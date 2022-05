Lesníci upozorňují, že už nyní panuje nedostatek dřeva. I kvůli tomu, že kvůli rapidnímu nárůstu cen energií začaly dřevo horečně nakupovat i domácnosti. „Ceny letí strmě vzhůru a ještě se očekává další růst. Cena dřeva bude pro celou řadu spotřebitelů brzy nepřijatelná. V této chvíli je zřejmé, že těžební možnosti se kůrovcovou kalamitou snižují a nedostatek pilařské kulatiny, zejména smrkové, limituje již stávající zpracovatele,“ uvedl předseda SVOL Jiří Svoboda.

Nemusí platit za elektřinu. Kutil z Tachovska si vyrábí vlastní, odpojil barák

Válka na Ukrajině a sankce proti Rusku i Bělorusku způsobily pokles exportu dřeva do Evropy, což trh se dřevem a výrobky z něj ovlivňuje. Otazník visí i nad dalším odběrem ruského plynu.

„Je třeba se zamyslet například nad tím, jestli je vhodná doba k tomu, abychom ponechávali větší rozlohu lesů v přísně chráněném, bezzásahovém režimu, nebo aby dříví zůstávalo bez užitku v lese zetlít i v hospodářském lese,“ domnívá se Svoboda. „Již více než třetina všech lesů v České republice je v nějakém režimu ochrany a není možno toto procento neustále navyšovat,“ pokračuje.

Ponechávání dříví k zetlení nebo případné vyhlašování nových národních parků nebo rozšiřování bezzásahových zón by cenu dřeva podle Svobody jen dál navyšovaly.

Greenpeace: Chráněné lesy tvoří procento rozlohy

Taková úvaha ale jde proti strategii Evropské unie na ochranu biodiverzity, která naopak počítá s tím, že by se do roku 2030 bezzásahové a chráněné plochy v členských státech EU navýšily na deset procent rozlohy území. Hnutí Greenpeace nesouhlasí s tím, že by stávající ochrana lesů měla výrazný vliv na omezení hospodaření se dřevem.

„Bezzásahových a přísně chráněných lesů je v Česku nyní asi jedno procento jejich celkové rozlohy. Na 99 procent plochy lesů se tedy hospodaří, a může se zde i kácet. To se týká i chráněných krajinných oblastí, národních parků, a dokonce i přírodních rezervací,“ připomíná Nikol Krejčová, koordinátorka kampaní hnutí Greenpeace.

„Za probíhajícího hospodaření není možné zajistit, aby probíhaly přírodní procesy nebo aby dostatečně chránily biodiverzitu. I kdyby se bezzásahovost rozšířila na chráněné plochy, stále by se týkala jednotek procent rozlohy lesů,“ doplňuje.

Starý papír je opět v kurzu. Sběrny za kilo dávají i pět korun

Vlastníci lesů ale upozorňují, že ekologické zájmy se nemohou stavět nad ty ekonomické nebo sociální, ale musí být v rovnováze. „Nemůžeme si dovolit hospodařit se dřevem jinak, než jako se strategickou surovinou, jejíž význam bude v budoucnu ještě větší než dnes,“ říká Jiří Svoboda. „Dřevo je materiál, ze kterého lze stavět nízkoenergetické domy, je to surovina pro chemický průmysl, je to materiál na obaly. Energetická krize je jenom jedním z vlivů, které nás patrně donutí změnit pohled na les a dříví jako obnovitelnou surovinu,“ pokračuje.

Podle principů trvalé udržitelnosti

Podle vyjádření ministerstva zemědělství probíhá lesní hospodářství v ČR podle principů trvalé udržitelnosti. „I takzvané hospodářské lesy tak nejsou v žádném případě pouhou továrnou na dřevo. Hospodářské lesy se využívají pouze tak, aby nebyla poškozena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce,“ shrnuje Vojtěch Bílý, mluvčí resortu.

Případné další rozšiřování území, kde by bylo hospodaření omezeno nebo úplně vyloučeno, se musí podrobit diskusi a ekonomické zájmy vlastníků nejde podle ministerstva opomíjet.