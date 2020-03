ON-LINE ke koronaviru ZDE

Obsah přijímaček se měnit nebude, ale zkoušky budou jen jednokolové. S jejich průběhem resort školství počítá napevno, byť by se měly uskutečnit třeba až v červenci. Naopak maturity by se v případě prodloužení nouzového stavu za 1. červen nekonaly. Nahradil by je průměr známek ze tří posledních vysvědčení. Uskuteční-li se, pak jenom formou didaktických testů a ústní zkoušky, slohová práce z českého a cizího jazyka se letos ruší.

Učit jinak

Ministerstvo školství řeší i obsah distanční výuky. Robert Plaga vítá obětavost učitelů, ale nabádá je, aby žáky a jejich rodiče v těžké době nezahlcovali úkoly.

Adéla Brožová učí španělštinu a francouzštinu na Gymnáziu Jana Keplera v Praze 6. Po týdnu zadávání domácích písemných úloh, které opravovala celý víkend, si uvědomila, že tudy cesta nevede. „Při výuce jazyků je kontakt se studenty nezbytný. Díky tomu, že všichni žáci i učitelé mají účty na gmailu, jsme se mohli propojit a založit skupiny. Pak stačí zmáčknout kameru a hodina může probíhat jako ve třídě,“ popsala Deníku svůj přístup Brožová. Podobné videokonference má třikrát denně a žáci napříč všemi ročníky si je velmi pochvalují. „Vidíme se a mluvíme spolu, což nám dělá dobře i psychicky,“ doplňuje.

Kantoři menších dětí mají úplně jiné starosti. V prvních třídách například docházejí písanky. „Pohybujeme se v mimořádných podmínkách. Tomu je potřeba se přizpůsobit. Pokud v konkrétní situaci není možné s prvňáčky na dálku procvičovat psaní písmen, je potřeba se dočasně soustředit na něco jiného,“ sdělil Deníku Ondřej Andrys, náměstek ústředního školního inspektora.

Žádní propadlíci

Kategoricky zároveň odmítl nepřiměřeně příkré hodnocení dětí. Mezi pedagogy se totiž hovoří o tom, že domácí výuka není všude stejně kvalitní, někteří žáci budou zaostávat a mohli by i propadnout.

„Nic takového se nesmí stát. O známky teď vůbec nejde. Musíme se soustředit na to, jak v současné situaci zajistit vzdělávání co nejlépe. Je jasné, že žáci nebudou připraveni tak, jako by byli v běžném režimu. Určitě je však na místě maximální shovívavost a pochopení, protože jistě bude možné učivo dohnat později,“ uvedl.

Nechat letos žáky propadnout kvůli nezvládnutí učiva je podle něj zcela mimo realitu. „Doporučení pro školy k těmto tématům i pro hodnocení žáků za druhé pololetí se v tuto chvíli připravují,“ dodal Andrys.