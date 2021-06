Jaký je váš pohled na na podobu českého Plánu obnovy, který schválila vláda?

Velmi vítám, že jsme se posunuli ohledně Plánu obnovy z vakua a od roušky tajemství, která ho zahalovala, do situace, kdy tu máme speciální webovou stránku, která je i pro běžné občany. Na mě ale ten plán působí velmi fragmentovaně a chybí mi tam nějaká strategie. V tom plánu prostě marně hledám, co je cílem, co to má být, ta obnova ekonomiky.

Můžete uvést nějaký příklad?

Jako rektorka univerzity jsem se dívala jako první na oblast vzdělávání. A velmi mě mrzí, že tam u univerzit vůbec není zmíněno něco, co je podmínkou úspěchu v digitální společnosti, a to je celoživotní vzdělávání.To je věc, bez které se při transformaci neobejdeme.

Je pro vás z pohledu rektorky zemědělské univerzity v národním plánu dostatečně zdůrazněna adaptace na změnu klimatu?

Já to tam nenacházím. Je tam celá řada mikroprojektů, ale klíčové oblasti typu chytré hospodaření v krajině jsem tam nenašla. My jsme sesbírali projekty, ale strategická linie se tím plánem prostě neline. Nejsou tam věci, které bychom bez Plánu obnovy jako stát nezvládli udělat. Naopak je tam mnoho věcí, které bychom museli stejně udělat.

Co třeba je takovou věcí, který by se musela stejně udělat?

Například elektrifikace železnic. Tu bychom přece museli stejně udělat. Na to přece nepotřebujeme Fond obnovy EU. A například investice na obnovu biodiverzity jsou peníze „do betonu“. Naopak tam nenajdete žádné investice do problému, který nás velmi pálí, a to je snižování kvality půdy.

Jak máme brát peníze z Plánu obnovy? Je to dar EU?

Ne, to jsou dluhové peníze. Ty si půjčujeme. A do dvou let se proto musí ministři financí členských zemí shodnout, jakou daň zavést. Tato daň bude zdrojem rozpočtu EU, protože peníze na Plán obnovy budeme muset splácet. A o tom se tady veřejná debata vůbec nevede.

