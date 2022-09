Místo sedmi let "jen" 2,5 roku. Správa železnic hájí abnormální zpoždění vlaků

Řešení je ale složité. Kraje vybírají dopravce ve výběrovém řízení hlavně podle nejnižší ceny a některých dalších kritérií. Může se ale stát, že dopravce situaci podhodnotí. Vypovědět mu smlouvu sice lze, ale nedostatek řidičů panuje na celém trhu. Problém se tak s novým dopravcem časem může opakovat. Půta zároveň podotýká, že problematika souvisí i s financováním veřejné dopravy, kterou nyní asociace řeší s ministerstvem dopravy.

Prázdné volanty

V České republice je zhruba 20 tisíc profesionálních řidičů autobusů. Aby se podařilo pokrýt aktuální poptávku dopravců, bylo by potřeba dalších pět tisíc šoférů. Navíc průměrný věk řidičů autobusů se nyní pohybuje mezi 55 až 60 lety. Starší tak odcházejí do penze, mladší se do profese nehrnou.

„Jedním z důvodů jsou i platy řidičů. Jsou totiž dopravci, kteří mají plný stav řidičů a i takoví, kteří neustále shánějí,“ naznačuje prezident Svazu dopravy Oldřich Sládek. „Je to především o dopravcích, jak dokáží finančně ohodnotit práci řidiče,“ podotýká Sládek.

Vzbudit zájem o profesi není a ani do budoucna nebude jednoduché. Práce řidiče autobusu není z pohledu mladších ročníků atraktivní, navíc se o výchovu budoucích šoférů nikdo nestará. Dříve to „zajišťovala“ v rámci povinné základní vojenské služby armáda. Teď ale podle dopravců řidiči zkrátka na trhu nejsou. Situace výrazně ztěžuje i nemocnost, především covid a s ním spojené karantény.

Močit u stromku, nebo zaplatit. Šoférům na Orlicku stále schází kvalitní zázemí

„Kvůli vyčerpanému trhu práce je stále těžší sehnat nového zájemce. A to i přes platy, které opět zvyšujeme,“ říká mluvčí společnosti Arriva transport Česká republika Jan Holub. Právě tato firma se nyní potýká s problémy s nedostatkem šoférů v Plzeňském kraji a za neodjeté spoje ji hrozí pokuty. Na svých webových stránkách přitom láká „hotové“ řidiče na náborový příspěvek ve výši 100 tisíc korun.

Zajistit všechny objednané spoje se nedaří kvůli nedostatku řidičů ani dopravci BusLine na Pardubicku. V severních Čechách na Teplicku mělo problémy s dodržováním jízdního řádu příměstských spojů ke konci loňského roku například ČSAD Slaný.

Dopravci nevypravením spojů riskují pokuty. V případě Arrivy se může jednat až o jeden tisíc korun za každý neodjetý kilometr, jak informoval portál zdopravy.cz. Zda pokuta v takové výši skutečně bude, není ale zatím zřejmé. Spor mezi Plzeňským krajem a dopravcem, zda se nejedná o nepřiměřenou pokutu, bude řešit soud.

Válka mezi dopravci

Nedostatek profesionálních šoférů navíc vede k „přetahované“ mezi dopravci. Profesionální řidiči chybí nejen v autobusech, ale i v kamionech pro vnitrozemskou i mezistátní přepravu. A mnozí šoféři autobusů rádi lákavější nabídku od kamionů vyslyší. „Ve firmě jezdím patnáct let, mám dva roky do důchodu. Takových je nás tu docela dost. Mladí se sem příliš nehrnou a když, tak na krátkou dobu. Poté je potkávám v kamionech. Nemusí jezdit ani do ciziny, ale vydělají si podstatně více, a navíc jim nenadávají cestující,“ popsal Deníku řidič autobusu jezdící ve Středočeském kraji Petr L.

Kdo vlastní BusLine? Po smrti majitele se přihlásil kontroverzní podnikatel

Podle posledního průzkumu Mezinárodní unie silniční dopravy chybělo v Evropě v roce 2021 oproti roku 2020 až 42 procent řidičů. Portál TruckJobs, který patří do skupiny sdružení Česmad Bohemia, uvádí, že třeba v Německu se aktuálně nedostává přes 80 tisíc profesionálních řidičů, ve Velké Británii je to dokonce 100 tisíc šoférů. A problém se bude nadále prohlubovat. Průměrný věk profesionálních řidičů autobusů v Evropě je 50 let, přičemž v loňském roce pouhá tři procenta tvořili řidiči do 25 let. Řidiči starší 55 let tvořili naopak 32 procent pracovní síly.