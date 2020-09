Stát má nyní podle Babiše ve skladech a objednáno zhruba 13 milionů respirátorů FFP2 a 75 milionů roušek. Ministra školství Roberta Plagu (ANO) premiér nově pověřil, ať od pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) zjistí, jestli by pražští učitelé měli zájem o respirátory. „Školy určitě nebude zavírat. A nechceme. My chceme, aby školy fungovaly. I z toho důvodu nabízíme respirátory pražským školám, aby se učitelé mohli chránit a nemuseli do karantény," uvedl na tiskové konferenci Babiš.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) dnes vládu informoval o tom, že by hygienici mohli začít trasovat pouze vážné případy covidu-19. Podle premiéra tím zřejmě ubude testů i potvrzených nákaz. "Pokud má člověk na sobě respirátor a dostatečný odstup ve větrané místnosti, nemusí do karantény," uvedl také Babiš s tím, že jde o nový přístup hygieny.

Kabinet rovněž projednal, že v případě výrazného zhoršení situace se šířením nemoci stát doručí seniorům přes Českou poštu respirátory. Premiér podmínky přikročení k distribuci nepřiblížil.

Ve volebních místnostech budou během říjnových krajských a senátních voleb zajištěny dezinfekce. Volby budou podle příprav ministerstva vnitra provázet i další bezpečnostní opatření, například dodržování rozestupů nebo povinnost mít roušku tak, aby bylo hlasování pro voliče bezpečné. Lidé, kteří budou v době voleb v karanténě, budou hlasovat z auta na vyčleněných místech, případně si budou moci vyžádat příjezd speciální volební komise s přenosnou volební schránkou.

Roušky i rukavice

Komise ve volebních místnostech bude vybavena rouškami i rukavicemi. Volič do volební místnosti vstoupí s rouškou, po vstupu si vydezinfikuje ruce. S komisí musí komunikovat z bezpečné vzdálenosti, která bude na podlaze volební místnosti vyznačena. Dvoumetrové odstupy bude muset dodržovat i od ostatních voličů.

Lidé, kteří budou v karanténě kvůli nemoci covid-19, budou moci volit buď z auta, vyžádat si příjezd speciální volební komise, zákon počítá také se zvláštními volebními okrsky v sociálních či zdravotnických zařízeních, která budou v karanténě.

Možnost speciálního hlasování se bude podle předlohy týkat pouze lidí, kteří budou mít v době voleb nařízenou karanténu či izolaci hygienickou stanicí nebo lékařem. Ti, kteří budou v preventivním ochranném opatření, například po návratu z ciziny, na volebním právu omezeni nebudou, budou tedy moci přijít hlasovat ke komisi ve svém volebním okrsku.

Vláda bude ve středu schvalovat zákon o kurzarbeitu



Vláda se ve středu mimořádně sejde, aby schválila návrh zákona o kurzarbeitu. Chce, aby zákon platil od l. listopadu, na konci října totiž přestanou fungovat programy na podporu zaměstnanosti Antivirus. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Kurzarbeit představuje zkrácení pracovní doby při nedostatku práce. Zaměstnavatel platí mzdu za odpracovanou dobu. Stát pak pracovníkům výdělek dorovnává za zbývající čas.



Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by v případě kurzarbeitu měl zaměstnavatel za zaměstnance, který bude doma, platit zdravotní a sociální pojištění. Stát by měl zaplatit za zaměstnance 50 až 70 procent čisté mzdy zaměstnance. Na výši ale ještě není podle Havlíčka shoda. Zaměstnanec by mohl zůstat doma až čtyři dny v týdnu.



"Principiálně jde o to, že připravíme zákon, který bude mít značnou dávku flexibility, aby byl formou vládních nařízení upraven na konkrétní situaci. A nepůjde jen o epidemie, ale i o například živelní katastrofy. Jednou provždy tak budeme mít pružný zákon, kdy vláda bude moci reagovat," uvedl Havlíček.



Nový kurzarbeit by měl navázat na nynější kurzarbeitový program Antivirus, který zatím pokrývá období od 12. března do konce října.



Podle dřívějších informací by vláda mohla kurzarbeit zavést, pokud by ve třech měsících po sobě meziročně přibylo nezaměstnaných o víc než 15 procent a bylo by jich minimálně 400 tisíc. Kabinet by k nové podpoře v částečné zaměstnanosti mohl přistoupit i při pandemii, kyberútoku, přírodní pohromě či v jiné mimořádné situaci, která by ohrozila ekonomiku. V nařízení by stanovil, po jakou dobu či v jakém odvětví a regionu se bude příspěvek poskytovat.



Podle návrhu MPSV by pracovníci na kurzarbeitu mohli od státu dostávat za dobu, kdy pro ně firma kvůli epidemii, přírodní katastrofě či recesi nebude mít práci, 70 procent čistého výdělku. Po třech měsících by se podpora snížila. Vyplácela by se nejvýš devět měsíců. Člověk by ale musel v týdnu odpracovat aspoň dvě pětiny pracovní doby, tedy třeba dva z pěti dnů. Peníze od státu by se započítávaly na důchod.



Ministerstvo práce a sociálních věcí dostane z vládní rozpočtové rezervy 3,65 miliardy korun navíc kvůli vyšším výdajům na podpory v nezaměstnanosti. Na dnešním zasedání to schválila vláda.