V ČR bylo dosud na koronavirus testováno 86 lidí a všechny vzorky byly negativní. Nemocnice v Česku jsou podle Vojtěcha na pacienty s vysoce nakažlivou chorobou připravené. "Já si myslím, že nemocnice jsou na to cvičeny, my jsme o tom i dneska diskutovali," uvedl ministr. Zdravotníci podle něj vědí, jak mají v případě pacienta s vysoce nakažlivou chorobou postupovat a kam se mají obrátit.

"V tomto směru jsme připraveni, já bych nechtěl vyvolávat nějakou paniku. To riziko tady beze sporu existuje a je nutné, abychom byli koordinováni," uvedl Vojtěch. Připomněl, že již svolal Ústřední epidemiologickou komisi, kde jsou i zástupci dalších rezortů. "Data sledujeme, komunikujeme s ostatními státy Evropy i s Italy, jak se to vyvíjí," uvedl.

Online reportáž Koronavirus 28.02. 17:32 Obětí koronaviru se stal první Brit. Šlo o člověka, který byl na lodi Diamond Princess. Podlehl nemoci v Japonsku. Stal se šestým člověkem z lodi, který nemoci podlehl. 28.02. 17:10 Organizace WHO zvýšila v souvislosti s koronavirem globální riziko na "velmi vysoké". Šéf organizace také zdůraznil, že za nákazu není zodpovědná žádná země, ani Čína, kde se virus objevil poprvé. 28.02. 16:54 Kvůli koronaviru je třeba zvážit pořádání Světového poháru v biatlonu plánovaného na druhou polovinu příštího týdne v Novém Městě na Moravě, upozornil premiér Andrej Babiš (ANO). Věc průběžně konzultuje s hejtmanem Vysočiny Běhounkem (ČSSD). Čas na rozhodnutí je podle Babiše do středečního dopoledne. 28.02. 16:35 V domácí karanténě je v Česku kvůli podezření na koronavirus 307 lidí. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) pobývali v rizikových oblastech, ale jsou bez příznaků. Celá on-line reportáž ZDE

"Zatím se zdá, že to je spíše nějaký jasně definovaný klastr, oblast, která je uzavřená, a ta epidemie se výrazně nešíří. Ale musíme být připraveni na to, pokud by se nějaký případ u nás objevil," dodal v souvislosti se situací v Itálii, kde v posledních dnech zaznamenali vysoký nárůst počtu nakažených koronavirem.

Nejtěžší je podle ministra zmonitorovat pohyb nakaženého pacienta a zjistit, s kým se dostal do kontaktu. Poukázal na to, že v Itálii nyní zdravotníci hledají prvního infikovaného, jehož prostřednictvím se virus rozšířil. Věří, že by se takové pátrání zvládlo i v českých podmínkách.