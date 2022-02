Novináři, komentátoři, celý sportovní svět. V šoku z jízdy závodnice s číslem 26 byli všichni. Ale ona zůstala svá. Gratulace pomalu odmítala. „Proti hvězdám jsem takhle malinká,“ dodala ke svému úspěchu.

Odměna v kasičce

Kromě nejrůznějších dárků, prémií od sponzorů a odměny od státu (2,4 milionu korun za zlato) se však mohla těšit ještě na rozbití kasičky. Nepamatujete?

Pro připomenutí: Ledecká v sezoně 2017/2018 odmítala stres, na olympiádu nechtěla myslet. A proto každý, kdo v jejím okolí řekl to slovo na o, musel platit. Deset eur (tehdy zhruba 250 korun).

„Já si mohu říkat, co chci, to ostatní mě nesmí stresovat. Včetně vás, novinářů!“ řekla tehdy. Nakonec otočila. I ona trenérům oznámila, že se zapojí. „Jsem do toho začleněná, abych také nepanikařila a dělala si svoji pohodičku a bublinu,“ dodala.

A dál už to znáte. Tedy, to zajímavé zůstalo skryto. Za „pokuty“ nasbírala jen 500 eur (na olympiádě už by to nedávalo smysl).

Co to ukazuje? Pohodu. Ledecká letěla do Koreje s tím, že může jen získat. „Závody jsou pro mě zábava,“ povídala.

Dobrá nálada ji provázela i nadále. Zavtipkovala, že by její úspěch mohl zatlačit na funkcionáře, aby přesunuli sjezd. Tehdy se totiž hodně řešila termínová kolize.

Lyže versus snowboard. Těžká volba.

Verdikt byl jasný. Vrhla se na prkno. „Když jsem viděla ten kopec, tak jsem si říkala: To je taková škoda.“ Nicméně souhlasila s trenéry. „Za téhle situace to nemá zapotřebí. Měla by šanci, ale ve snowboardu má větší. Proč to hrotit,“ vysvětlil kouč Tomáš Bank.

A jsme u jejího unikátu. Ledecká je obojživelnice. Skvělá. Zatímco lyžařským zlatem šokovala, v paralelním obřím slalomu na prkně splnila roli favoritky.

Pozor, úspěch to byl famózní. Udržela nervy, což bylo možná nejtěžší.

Zaplněné náměstí

Víc než proti soupeřkám bojovala sama se sebou. „Bylo mi ale ctí závodit se všemi,“ řekla diplomaticky hrdinka her.

Díky druhému triumfu se stala první ženou v olympijské historii, jež získala dvě zlaté medaile ze dvou rozdílných sportů! „Zařadila se mezi české legendy Věru Čáslavskou či Emila Zátopka,“ napsal tehdy Deník.

Óda na Ledeckou pochopitelně pokračovala dlouho po návratu z Koreje. Dcera zpěváka Janka Ledeckého zažila to co její tatínek. Plné bouřící náměstí. Ovšem tohle byl „Staromák“. Naposledy v euforii. Jak smutné v dnešních časech demonstrací.

„Díky vám, že jste vydrželi to čekání v mrazu. Na takové ovace nejsem zvyklá,“ zvolala Ledecká k lidem. Dostala klíč od metropole. A blahopřála dalším úspěšným parťákům z výpravy.

Vlajky tehdy vlály na počest sportovních hrdinů. Jak to bude letos? Opět se platí pokuty za slovo na o. „Jsem silnější a rychlejší,“ pronesla česká naděje, která už dorazila do Pekingu.

Dobrá zpráva: tentokráte už kolize nehrozí. Měla by startovat jednou na snowboardu a hned třikrát na lyžích.