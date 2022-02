Radek Houser o olympijskou účasti hodně stál. „Když jsem se snowboardem začínal, říkal jsem si, že by bylo fajn dostat se do reprezentace. Samozřejmě, že metou nejvyšší je kvalifikovat se na olympijské hry,“ netajil pětadvacetiletý třebíčský snowboarďák v prosincovém rozhovoru pro Deník.

Nyní šance opravdu přišla. „Moje pocity? Jsem zmatený, nervózní, těším se… nedokážu to vlastně ani popsat. Přišlo to náhle, nečekaně,“ souká ze sebe Houser. „Chtěl jsem si olympiádu vysloužit svými výkony. Nakonec ta možnost přišla bohužel po zranění Honzy, který se na Hry připravoval celý rok. Budu se ho snažit zastoupit co nejlépe.“

Před cestou do Číny musí absolovat ještě hektický úprk za splněním všech potřebných podmínek. „Teď mě čeká hodně papírování a dokumentování, abych dostál všem pravidlům a mohl odletět,“ prozradil bývalý nadějný fotbalista, kterého čeká také maraton covidových testů. „Nyní bych měl každý den absolvovat test abych vše stihl do odletu, který je naplánovaný na sedmého února.“

Rychlá aklimatizace

V pondělí odlet, ve čtvrtek závod mužů, v sobotu týmový závod dvojic. To je opravdu zběsilý kvapík, umocněný sedmihodinovým časovým posunem. „Uvidíme, jak to všechno překonám. Asi budu muset najet do nějakého režimu ještě tady, abych tak nějak chytil čínský čas. Snad mi to půjde,“ věří Houser.

Ten olympijskou trať zná, závodil na ní na podzim. Má tedy i zkušenosti s aklimatizací. „Žádné extra problémy jsem tehdy nepociťoval. Je pravda, že jsem byl o trošku víc unavený, ale to se během pár dní zlepšilo. Věřím, že ani nyní to nebude mít na mě a fyzický výkon nějaký vliv,“ je optimistický jezdec, který ještě v minulém týdnu absolvoval závod Světového poháru v Cortině d'Ampezzo.

Houserovi tak odpadá jedna důležitá povinnost. Seznámení s tratí. „Podle aktuálních informací od trenéra je trať trošku větší, což asi vadit nebude,“ popisuje reálie. „Je hodně dlouhá, v některých místech se nejede moc rychle, takže to bude hodně o aerodynamické poloze. A také o dobré fyzičce, protože půjde o nějakou minutu a půl plnou dřepů a různých technických prvků přes překážky, skoky. Prakticky celou trať sjedeme v devadesátkové pozici, což bude docela náročné na nohy. Nejtechničtější je start, se kterým jsem se na podzim trošku pral. Na to už ale budu připraven a věřím, že ho tentokráte zvládnu lépe. Trať není nebezpečná. Je udělaná tak, aby ji zvládli kluci i holky.“

V týmovém závodě dvojic by se měl představit v páru s Vendulkou Hopjákovou. „Známe se velmi dobře. Jezdíme společně na soustředění. Znám ji od jejích začátků v Jeseníkách, kde taťka působil jako trenér na sportovním gymnáziu. Tam jsme se potkali poprvé,“ zavzpomínal Houser.

A s jakým cílem do Pekingu odletí? „Ještě ani nebyl čas o tom popřemýšlet. Určitě bych chtěl zajet kvalifikaci do dvacátého místa, do šestnáctého by to bylo suprový. Na světové úrovni se pohybuji krátce, takže to zcela přesně odhadnout nedokážu. Ale jakékoliv umístění do dvacítky by bylo skvělé,“ uzavřel Radek Houser.