V pátek však vítěz Stanleyova poháru z roku 2011 na ledě s reprezentací nebyl. Výsledek totiž ještě musí potvrdit další kontrolní test, až pak se pětatřicetiletý hráč bude moct opět zapojit do tréninkového procesu.

"První konfirmační test měl David negativní, teď čeká na výsledek druhého. Pokud by i ten byl negativní, mohl by jít s námi na led," řekl generální manažer Petr Nedvěd novinářům.

Dva negativní testy už má obránce Jan Ščotka a může se tak do přípravy zapojit. Pětadvacetiletý bek je jedním z trojice náhradníků ve výběru, stejně jako útočník Matěj Blümel, jenž čtvrteční trénink jako takzvaný blízký kontakt vynechal a dnes na ledě nechyběl. V olympijské vesnici ale zůstal další forvard Lukáš Sedlák, neboť měl hraniční výsledky a lékaři mu doporučili, aby dnes netrénoval.

Lídr extraligové Olomouce Krejčí byl pozitivně testován po příletu do Pekingu a zamířil do izolace. Trenér Filip Pešán ale věřil, že se jedná o takzvanou falešnou pozitivitu, a Krejčí tak z nominace nevypadne. Aktuálně to vypadá, že se tak opravdu stane.

Stejné problémy jako Krejčí měl na začátku pobytu v Číně i jiný útočník Tomáš Hyka, jenž už se s týmem připravuje. Čeští hokejisté zahájí olympijský turnaj ve středu zápasem s Dánskem.