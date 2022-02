„Za sebe jsem rád, že jsem mohl závodit do poslední chvíle. Je to lepší než trénink a prima zpestření,“ vyprávěl pětadvacetiletý lyžař o minisérii Seefeld-Triple.

Jenže kvůli nepříznivým podmínkám se toho moc neodskákalo. „V pátek mě to sfouklo a už jsem s tím nemohl moc dělat. V sobotu se počasí umoudřilo, skok se mi povedl a doběhl jsem devatenáctý. V neděli se zase neskákalo a podle provizorního kola nemělo cenu vybíhat. Raději jsme zvolili odpočinek,“ líčil závodník Dukly Liberec.

Sáblíková při odletu na pátou olympiádu: Čím jsem starší, tím jsem nervóznější

Má motivaci i obavy

Nyní bude důležité, aby měl před odletem do Číny tři negativní testy. „Doufám, že všechno proběhne v pořádku. Sledovali jsme to u biatlonistů. Všechno dodržovali, ale stejně se tomu neubránili. Mít to pod kontrolou asi není úplně možné. Už jsme si covidem prošli. Měl jsem ho minulý rok a byl jsem bez příznaků.“

Portyk jede na třetí olympiádu. „Těším se, motivace je velká. Ale mám i trochu obavy. Pročetl jsem si všechny pokyny a jen doufám, že se nikdo z týmu nenakazí a nenastanou nějaké komplikace. Už bych byl raději na Pekingu a připravoval se na závody,“ přiznal.

Vancouver? Bydleli jsme s hokejisty a viděli Jágra. Bylo to wow! líčí Pančochová

Svěřenec trenéra Marka Šablatury stále trochu cítí následky z nedobrovolné letní pauzy. Tu způsobily nepříjemné zdravotní patálie. Aktuální stav je lepší,i když se na původ problémů nepřišlo.

„Mám dobrou péči, stará se o mě paní doktorka Dana Kudrnáčová. Situace ale nebyla vůbec příznivá. Odstřihnout se na tři měsíce od sportu bylo strašně dlouhé. Nakonec jsem stihl start světového poháru a každým týdnem se cítím líp,“ prohlásil Portyk, ale úplně fit jako dřív není.

Váhu musel srazit

Potřeboval by se zlepšit hlavně v běhu, ovšem tréninkový deficit pořád dohání. „Lepším se, ale jde to pomalu. Do olympiády by běžecká forma měla ještě trochu stoupnout. Základem bude dobře skočit, a to se mi pod vedením polského trenéra Mateji začalo dařit. Musel jsem tomu ale přizpůsobit váhu. Mám teď asi 69 kilo,“ zmínil.

V Pekingu čeká účastníka ZOH v Soči a Pchjongčchangu můstek, na němž nikdy neskákal. Nějaké informace však přece jen získal. Na Kontinentálním poháru tam vyjel reprezentační parťák Lukáš Daněk.

Z bídy přímým letem až na výsluní? Biatlonisté se v Pekingu pokusí o malý zázrak

„Docela si to chválil. Akorát tam prý dost foukalo. Tak mám jen obavu, aby závody nepokazil vítr. Je to moderní můstek, bude to ale určitě zajímavé prostředí. Co jsem viděl fotky, je to areál, jaký u nás nikdy nebude,“ poznamenal lyžař z Lomnice nad Popelkou.