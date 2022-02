„Byl to skvělý zápas i pro diváka. Padalo hodně gólů, jsme moc rádi, že nám to vyšlo,“ ohlížel se třinecký bek za výhrou 6:5 po prodloužení.

Zkušený obránce zmínil také vysoké nasazení a tvrdou hrou obou celků. „Jsem na to zvyklý, věděli jsme, s čím na vás vyrukují. Hrálo se hodně do těla z obou stran, ale to k tomu patří,“ měl Kundrátek jasno. Navíc se hrálo proti odvěkému rivalovi. „Zápasy proti nim jsou vždycky vyhecovanější, šlo tam cítit něco takového,“ přiznal bek Třince.

Prostředí čínské olympiády pro něj jako pro jednoho z mála není úplnou neznámou. Sám totiž v KHL působil v dresu týmu Kunlun Red Star

„Viděl jsem tady několik známých tváří v čínském týmu, ať už z vedení, nebo pár hráčů, se kterými jsem nastupoval. To jsme ale hrávali v Šanghaji, je to přeci jen něco jiného. Úzké hřiště je ale pro všechny stejné, na to se nemůžeme vymlouvat,“ zmínil Kundrátek.

Výhra nad Ruskem sice je úspěchem a výborným osvěžením pro sebevědomí českého týmu, nyní ale začíná prakticky nový turnaj. Češi musí v úterý v prvním kole play-off přejít přes Švýcary.

„Všichni to tady bereme zodpovědně. Uděláme si nějakou rebabilitaci a připravíme se na zápas,“ uzavřel Tomáš Kundrátek.