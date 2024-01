Jen těžko uvěřitelný případ vandalství a bezohledného jednání začali prověřovat na Nový rok přerovští policisté. Agresivní muž, který má na kontě i fyzické napadení, prořezal nebo jinak poškodil pneumatiky na více než padesáti autech.

Vandal v Přerově prořezal více než pět desítek aut | Foto: Policie ČR

Jeho řádění neunikli majitelé vozidel ve třech místních částech Přerova - Vinarech, Čekyni a Popovicích. Škoda je značná, vyšplhala se na 270 tisíc korun.

„S něčím takovým jsme se nikdy nesetkali. Podle lidí z vesnice šel ten chlapík opilý z hospody v Čekyni, kde měl nějakou rozepři, přes Vinary až do Popovic. Pneumatiky na autech řezal po celé trase, ale i v centru města. Zjistili jsme to na Nový rok během dopoledne, protože za námi přišli sousedé, kteří si všimli, že jsme i my mezi těmi šťastlivci. Poničených máme šest pneumatik - u jednoho auta všechny, u dalších po jedné. Většinou pořezal u každého auta dvě pneumatiky - snad, aby lidé s autem nemohli vůbec odjet,“ vylíčila jedna z obyvatelek Popovic.

Podle přerovské policejní mluvčí Miluše Zajícové pachatel pořezal nebo propíchl celkem dvaadevadesát pneumatik u 54 aut.

„U některých vozidel poškodil tímto způsobem všechna kola, u jiných třeba jen jedno nebo dvě. Celková škoda, kterou napáchal, byla předběžně stanovena na 270 tisíc,“ řekla Zajícová.

Vandal poničil více než pět desítek aut ve třech místních částech Přerova.Zdroj: Deník/- Policie ČR

V hledáčku policie se v souvislosti s tímto nepochopitelným činem ocitl mladý muž, který je podezřelý z poškození cizí věci. Jak ukázalo šetření, má na svém kontě i další delikt.

„Stejnou osobu prověřujeme i kvůli případu možného fyzického napadení muže v Čekyni, ke kterému došlo zhruba ve stejné době jako k poškození pneumatik. Tento skutek šetříme jako trestný čin ublížení na zdraví,“ řekla Miluše Zajícová.