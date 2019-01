Olomouc – Vraždil, rozhodl Krajský soud v Olomouci v případě Romana Víška. Nezaměstnaný muž, který je závislý na alkoholu, odešel s osmnáctiletým vězením za vraždu své družky Blanky Š., se kterou žili v chudých poměrech v Lipníku nad Bečvou.

Roman Víšek z Lipníku nad Bečvou při závěrečném líčení u Krajského soudu v Olomouci. | Foto: DENÍK/Alena Hesová

Trest si obžalovaný, který už má s pobytem za mřížemi zkušenosti, má odpykat ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Proti verdiktu se na rozdíl od státní žalobkyně na místě odvolal.

Muž Blanku Š. podle znaleckého posudku velmi vážně fyzicky napadl v sobotu 17. ledna. Nešlo o první útok z jeho strany.

O další dva dny později byla mrtvá. Zemřela na otok mozku. Mimo úderů pěstí do obličeje a dalších ataků ji také dusil.

„Prožívala fyzické strádání, měla strach o život. Byl to surový a trýznivý útok," zaznělo z úst lékaře, který prováděl důkladnou prohlídku těla zavražděné.

Kromě pobytu ve vězení mu soud přikázal protialkoholní léčbu a Všeobecné zdravotní pojišťovně musí uhradit náklady 2 965 korun spojeném k výjezdem záchranky k zavražděné ženě.

Dívali se na sebe zamilovaně

Osmačtyřicetiletý Roman Víšek a jeho partnerka měli podle jedné ze svědeckých výpovědí poměrně idylický vztah.

„Přišlo mi, že jsou spolu šťastní. Dívali se na sebe zamilovaně," uvedla u soudu žena, ke které dvojice chodila nakupovat.

Jenomže když spolu oba dva pili, což bylo prý poměrně často, docházelo k fyzickým potyčkám.

„Loni na podzim se mi svěřila, že třeba ze spaní vyskočí a mlátí do věcí kolem sebe. Několikrát přišla s modřinami," popisovala prodavačka.

Okolnosti tragické smrti podle útočníka

Několikadenní nepřetržité holdování alkoholu vyvrcholilo v sobotu 17. ledna.

„Hádali jsme se, už jsem neudržel nervy na uzdě. Dal jsem jí pár facek, možná i hřbetem ruky. Nevím, bylo to rychle. Chytil jsem ji za svetr, pod krkem, nadzvedl, zatřepal," říkal před soudem se sklopeným pohledem Roman Víšek a vzápětí předvedl, jak Blanku Š. držel za svetr.

Žena podle jeho výkladu událostí zůstala ležet na zemi. Později se mu podařilo ji odtáhnout do ložnice a druhý den za pomoci jejího syna ji položili na postel.

Obžalovaný muž pak dál popíjel. To, že jeho přítelkyně zemřela, zjistil až v pondělí ráno. Vše šel ohlásit na policii.

„Je to tragédie, je mi to hodně líto, nemělo se to stát. Určitě jsem jí nechtěl ublížit," kál se u soudu Roman Víšek.

Bušení, dušení i tržné rány

Podle obžaloby své oběti způsobil rozsáhlá poranění.

„Opakovaně ji bil rukou sevřenou v pěst do hlavy, dusil ji. Utrpěla těžký otok mozku, náhlou rozedmu plic. Měla krevní výrony, tržné rány," jmenovala zranění zavražděné ženy státní žalobkyně. Upozornila, že pocit při dušení patří k těm nejmučivějším.

Roman Víšek se bránil, že některá zranění, která jsou uvedena ve spisu, zavražděné nezpůsobil.

„Po zádech jsem ji nebil, rukama jsem ji nedusil. Stoupl jsem ze židle, když mi řekli, že jsem ji měl udeřit do rozkroku. Vím, že v obličeji měla krev," bránil se obžalovaný.

Skutečnost, že domácí násilí ze strany Romana Víška vůči jeho přítelkyni nebylo ničím neobvyklým, potvrdila u soudu řada svědeckých výpovědí, včetně těch, které podali synové zavražděné Blanky Š.

Dvakrát mě napadl nožem, řekla expřítelkyně

Na svou expřítelkyni, která ve čtvrtek u soudu vypovídala, v minulosti zaútočil obžalovaný zbraní.

„Dvakrát mě napadl s nožem, šel na mě s tím, že mě zabije. Ale nezranil mě. Píchl do kuchyňské linky a sedačky. Ale vím, že by mi nic neudělal," vysvětlovala u soudu žena.

Do potíží se zákonem se nezaměstnaný muž, který žil se svou zavražděnou partnerkou ve velmi skromných podmínkách, nedostal poprvé.

V minulosti strávil několik měsíců za mřížemi.