Policisté lupiče zadrželi po čtyřech dnech v malé obci na Přerovsku a převezli na služebnu, kde mu sdělili obvinění. Skončil v cele, kde čekal na rozhodnutí soudu o vzetí do vazby. Do vazební věznice byl eskortován v úterý.

Muž koncem minulého týdne v krátkém časovém rozpětí půl hodiny napadl dvě trafikantky v Přerově. Do první prodejny ve vestibulu vlakového nádraží přišel kolem půl šesté ráno.

Přerovský soud poslal do vazby dvaadvacetiletého mladíka, který má na svědomí útok na dvě trafikantky, loupež a krádež. Přestože se podobného skutku už v minulosti dopustil a byl v podmínce, v trestné činnosti dál pokračoval. Hrozí mu až desetileté vězení.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.