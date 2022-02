Chmaták kradl v přerovských obchodech, po zadržení běsnil a zdemoloval celu

Až do rozhodnutí soudu zůstane ve vazbě notorický zloděj z Přerova, který se loni v srpnu vrátil z výkonu trestu za majetkové delikty. Ani pobyt za mřížemi nezměnil jeho návyky a krást nepřestal. Do hustě popsaného rejstříku trestů rychle přibyly další zápisy - od prosince loňského roku až do doby svého zadržení se dopustil celkem šestnácti krádeží v přerovských marketech a obchodech. Třicetiletý recidivista skončil ve vazbě.

Vykradený bar na ulici U Bečvy v Přerově | Foto: Policie ČR