„Agresor začal vyhrožovat své oběti v sobotu 11. února. Před ubytovnou poškozenému před jiným svědkem vyhrožoval, že pokud bude vypovídat, tak už budovu soudu neopustí,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Následující den se situace na stejném místě opakovala. Své oběti muž řekl, že pokud uslyší u soudu své jméno a věc nestáhne, nechá ho zlikvidovat.

Neuplynuly ani dvě hodiny a při večeři v ubytovacím zařízení mu muž znovu vyhrožoval újmou na životě, pokud bude vypovídat v jeho neprospěch.

„Své výhrůžky umocňoval nadávkami a vulgárními výrazy. Řekl muži, že ví, kde pracuje, kde se pohybuje a zastrašoval ho i tím, že ho nechá otrávit a zlikvidovat,“ vylíčila dále.

Poškozený čtyřicátník začal mít ze zkušeného recidivisty, jenž má v rejstříku více než desítku záznamů za násilnou trestnou činnost a strávil několik let ve vězení, strach. „Dlouho proto neváhal a obrátil se na nejbližší služebnu policie se žádostí o pomoc a vyřešení své bezvýchodné situace,“ dodala.

Agresivního recidivistu policisté v úterý 14. února na základě souhlasu státního zástupce zadrželi a ještě tentýž den mu bylo sděleno obvinění ze zločinu vydírání.

Hrozí mu trest odnětí svobody od dvou do osmi let. „Podali jsme návrh na jeho vzetí do vazby, který podpořil státní zástupce. Muž byl do vazební věznice v Olomouci eskortován ve čtvrtek,“ řekla.