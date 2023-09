Až desetileté vězení hrozí osmadvacetiletému muži z Přerova, který skončil za prodej pervitinu a marihuany ve vazbě. Od distribuce drog ho neodradilo ani to, že už byl za stejnou trestnou činnost v podmínce. Přerovský soud rozhodl o uložení podmíněného trestu v loňském roce.

Policie ČR - ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Muže, podezřelého z distribuce omamných látek, jsme počátkem týdne se souhlasem státního zástupce zadrželi v Želatovské ulici v Přerově,“ řekla mluvčí policie Miluše Zajícová.

Podle vyšetřovatelů muž zásoboval především přerovské uživatele jak pervitinem, tak marihuanou. Za dávky inkasoval různé částky, ale někdy je daroval drogově závislým i zdarma.

„Trestné činnosti se dopouštěl od podzimu loňského roku až do svého zadržení. Aby v protiprávním jednání nemohl dál pokračovat, podali jsme na státní zastupitelství návrh na vzetí obviněného do vazby. Soud jej akceptoval a obviněný dealer putoval do vazební věznice, kde bude čekat na rozsudek. Tentokrát mu hrozí trest vyšší - za mřížemi může strávit od dvou do desíti let,“ uzavřela mluvčí.