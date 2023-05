Sedmatřicetiletého muže obvinili ve středu přerovští kriminalisté z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

„Obviněný od léta 2021 do konce roku 2022 distribuoval zdarma i za úplatu pervitin a marihuanu. Za distribuci drog mu hrozí trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let nebo peněžitý trest,“ řekl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Muž je stíhán na svobodě.