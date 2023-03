Z vraždy šestapadesátiletého muže obvinili v pátek odpoledne olomoučtí kriminalisté jeho třicetiletého syna. Ke sporu mezi dvěma uprchlíky z Ukrajiny, který vyvrcholil rodinnou tragédií, došlo v noci na čtvrtek v centru Tovačova. Policisté podezřelého záhy po činu zadrželi.

Incident se stal v tomto domě na náměstí v Tovačově. | Foto: Deník/Magda Vránová

První letošní vražda v Olomouckém kraji se stala v nočních hodinách v jednom z historických domů v centru Tovačova. Na šestapadesátiletého muže tam měl v pronajatém bytě zaútočit jeho třicetiletý syn. Starší z ukrajinských uprchlíků útok nepřežil.

Olomoučtí kriminalisté podezřelého krátce po činu zadrželi a vyslýchali. „V pátek zahájili trestní stíhání třicetiletého muže pro zvlášť závažný zločin vraždy. Podrobnosti k případu sdělíme v pondělí,“ informovalo krajské policejní ředitelství na sociálních sítích.

Spor mezi uprchlíky v Tovačově skončil vraždou. Zadrželi syna oběti

K násilnému trestnému činu došlo podle starosty Tovačova Marka Svobody mezi ukrajinskými běženci. Ti do města přišli za prací v loňském roce poté, co na Ukrajině začala válka.

„Je to velmi nešťastná událost, příčiny sporu zatím neznáme. Dosud ale nebyly žádné známky toho, že by se právě v této rodině mělo něco násilného odehrát. Pokud vím, tak si tady oba muži našli práci. Nebydleli na ubytovně, měli pronajatý byt. Nebyli to lidé, kteří by u nás žili na sociálních dávkách,“ popsal starosta a zároveň velitel tovačovské městské policie.