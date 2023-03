Vysokou škodu napáchal zloděj, který se zaměřil na dvojgaráž v přerovské Dluhonské ulici. Bral prakticky vše co mu přišlo pod ruku a škoda přesáhla 170 tisíc korun.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Attila Racek

"Po odstranění visacích zámků a poškození zámku vrat se někdy v době od 14. do 23. března dostal do vnitřních prostor a odnesl odtud vše, co mu padlo pod ruku a mělo nějakou cenu," potvrdila policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Při kontrole garáže poškozený zjistil, že mu chybí dva solární panely, vertikutátor, ponorné čerpadlo, hadice, kompresor, měděné kabely a další věci v celkové hodnotě 166 500 korun. Další škodu způsobil neznámý lapka ve výši 7 320 korun na poškození. Po ohledání a zadokumentování případu ho policisté prověřují pro trestný čin krádež.