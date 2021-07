Ke krádeži mělo dojít v přesně nezjištěné době od počátku června do středy tohoto týdne. Škoda, již pachatel způsobil, byla vyčíslena na 8 tisíc korun. Policie případ šetří jako přestupek proti majetku.

„Pokud by někdo věděl, kde by se mohl kříž nacházet, zahlédl ho, nebo mohl poskytnout jakékoliv informace, které by vedly k odhalení pachatele nebo nálezu kříže, ať se ozve na linku 158,“ řekla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.